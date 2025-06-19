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Ekonomi

Bazı ipliklerin ithalatındaki önlemler için "süre uzatma soruşturması" açıldı

Naylon veya diğer poliamidlerden (ham madde veya malzeme çeşidi) ipliklerin ithalatına yönelik uygulanan korunma önlemlerinin süresinin uzatılmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Seda Tolmaç  | 19.06.2025 - Güncelleme : 19.06.2025
Bazı ipliklerin ithalatındaki önlemler için "süre uzatma soruşturması" açıldı

Ankara

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Buna göre, 18 Ekim 2022'deki Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan "Naylon veya Diğer Poliamidlerden İpliklerin İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar" kapsamında uygulanan korunma tedbirlerinin süresinin uzatılması için yerli üreticiler tarafından yapılan başvuru neticesinde soruşturma açılması kararlaştırıldı.

Başvuruya istinaden yapılan ön inceleme esnasında, inceleme konusu dönemde üretim, yurt içi satışlar, kapasite, verimlilik gibi bazı ekonomik göstergelerin iyileştiği ancak söz konusu dönemde ithalatın artmaya devam ettiği, piyasa payının yüksek seviyesini koruduğu, karlılığın ve istihdamın düştüğü belirlendi.

Bu kapsamda İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle korunma önlemi uzatma soruşturması açılmasına karar verdi.

Bakanlığın İthalat Genel Müdürlüğünce yürütülecek soruşturmaya taraf olmak isteyenlerin, tebliğin yayımı tarihinden itibaren 30 gün içinde belirtilen adrese ilgili belgelerle başvurması gerekiyor.

Tebliğle soruşturmaya ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

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