Ekonomi

Girişim sermayesi fonlarına aktarılacak kaynağa ilişkin esaslar belirlendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinden teknoloji, teknolojik üretim ve yenilik faaliyetlerini desteklemek amacıyla girişim sermayesi fonlarına aktarılacak kaynağa ilişkin esaslar tespit edildi.

Seda Tolmaç  | 28.11.2025 - Güncelleme : 28.11.2025
Girişim sermayesi fonlarına aktarılacak kaynağa ilişkin esaslar belirlendi

Ankara

Sanayi ve Teknoloji ile Hazine ve Maliye bakanlıkları tarafından hazırlanan "Girişim Sermayesi Fonlarına Katılım ve Girişim Sermayesi Uygulamaları Hakkında Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, teknoloji, teknolojik üretim ve yenilik faaliyetlerini desteklemek amacıyla Bakanlık bütçesinden girişim sermayesi fonlarına aktarılacak kaynağın kapsamı, şartları, değerlendirilmesi, izlenmesi ve denetimine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Buna göre Bakanlık, kaynak sağlayacağı fonu, açacağı çağrıyla belirleyecek. Çağrı duyurusunda, başvuruda talep edilen bilgi ve belgeler, fonun nitelikleri, fonlara sağlanacak kaynağın üst sınırı, belirlenen masrafların üst limiti, tahsis edilecek kaynağın kullanım amacı ve uygulamaya ilişkin diğer hususlar yer alacak.

Bakanlık, yılda bir veya birden fazla çağrıya çıkabilecek, gerekli gördüğü hallerde her bir çağrıya özel başvuru şartları belirlemeye yetkili olacak.

Bakanlık, ilk defa girişim sermayesi fonu kuracaklar için fonun en az yüzde 50'sinin diğer yatırımcılar tarafından taahhüt edilmesi koşuluyla, fon yöneticisinin tecrübesi, daha önce gerçekleştirdiği yatırımlarından elde ettiği getiri, bu getirinin toplam yatırıma oranı, fonun yönetim masrafları gibi çeşitli kriterlerin aranmasına gerek olmadığına karar verebilecek.

Bakanlığın kaynak sağlayacağı fonu belirlemek amacıyla açtığı çağrıya gelen başvurular Fon Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilecek.

Komisyon, Milli Teknoloji Genel Müdürü veya görevlendireceği yardımcısı başkanlığında toplanacak. Komisyonda görevlendirilen üyelerin çağrı kapsamında yaptıkları işlerde gizlilik esas olacak.

Kaynak sağlanacak fonu, finansman tutarını ve türünü belirlemeye, komisyonun görüşünü de dikkate alarak Sanayi ve Teknoloji Bakanı belirleyecek.

Bakanlık tarafından fona aktarılacak kaynak sadece uygulama için kullanılacak.

Fon yöneticisi ile Bakanlık arasında çağrı amaç ve şartlarına uygun hazırlanacak bir yatırımcı sözleşmesi imzalanacak. Yatırımcı sözleşmesi kapsamında doğacak her türlü masraf, fon kaynaklarından karşılanacak.

Uygulama kapsamında fon kaynaklarından yapılacak yatırımlara, fonun amaç ve hedefleri doğrultusunda belirlenecek yöntem ve kriterlere göre karar verilecek. Yatırım kararları, yatırım komitesince alınacak.

Fon kaynaklarından, teknoloji, teknolojik üretim ve yenilik faaliyetlerini desteklemek amacıyla doğrudan girişimlere ya da girişim sermayesi fonlarına da yatırım yapılabilecek.

Uygulamaya, Bakanlık bütçesinden aktarılacak kaynak dışında diğer yatırımcılar da kaynak sağlayabilecek. Diğer yatırımcılar ile fon yöneticisi ve Bakanlık arasında uygulamaya ilişkin ikili veya çok taraflı protokoller imzalanabilecek.

