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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Kuzey Kore yeniden inşa çalışmaları için Kursk bölgesine 6 bin askeri personel gönderecek

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Kuzey Kore'nin yeniden inşa çabalarına destek amacıyla Kursk bölgesine 1000 kişilik istihkam ve 5 bin kişilik inşaat birliği göndermeye karar verdiğini duyurdu.

Dilara Karataş, Dmitri Chirciu  | 17.06.2025 - Güncelleme : 17.06.2025
Kuzey Kore yeniden inşa çalışmaları için Kursk bölgesine 6 bin askeri personel gönderecek

Ankara

Güvenlik Konseyi Sekreterliğinin basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özel talimatıyla Kuzey Kore'yi ziyaret eden Şoygu, başkent Pyongyang'da lider Kim Jong-un ile bir araya geldi.

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Görüşmenin ardından basına açıklama yapan Şoygu, Kim ile güvenlik konularının ele alındığını aktararak, Rusya ile Kuzey Kore arasında uçak seferlerinin yeniden başlatılmasını umduğunu dile getirdi.

Şoygu, Kuzey Koreli askerlerin, bir kısmı yaklaşık 9 ay Ukrayna ordusunun kontrolünde kaldıktan sonra tamamen geri alınan Kursk bölgesinin yeniden inşası için gönderileceğini bildirerek, "Kim Jong-un, Rus topraklarını mayınlardan temizlemek için 1000 kişilik istihkam birliği, yok edilen altyapı unsurların yeniden inşası için de 5 bin kişilik askeri inşaat birliğini Rusya'ya gönderme kararı aldı." ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore lideri Kim, haziran başında da Pyongyang'da Şoygu'yu kabul etmişti.

Ukrayna askerlerinden arındırılan Rus toprağı Kursk bölgesindeki çatışmalarda ise Rus ordusuyla birlikte Kuzey Kore askerleri de yer almıştı.

Moskova-Pyongyang ilişkileri

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova ile Pyongyang arasında Haziran 2024'te imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının, Aralık 2024'te yürürlüğe girdiğini duyurmuştu.

Açıklamada, bu anlaşmanın, taraflardan birine saldırı halinde karşılıklı askeri yardımlaşmayı öngördüğü, Kuzey Doğu Asya ve Asya Pasifik bölgelerinde bölünmez güvenlik sistemi ile çok kutuplu dünya düzeninin inşasına katkıda bulunacağı belirtilmişti.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Kuzey Kore'nin Ukrayna'da savaşmak üzere Rusya'ya 15 binden fazla asker gönderdiğini, bunlardan 600 kadarının öldüğünü ve 4 bin civarında askerin yaralandığını açıklamıştı.

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