İnşaat üretim endeksi martta yıllık yüzde 10,5 arttı
İnşaat üretim endeksi, martta yıllık bazda yüzde 10,5 artış gösterdi.
Ankara
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin inşaat üretim endeksini açıkladı.
Buna göre, endeks martta yıllık bazda yüzde 10,5 artış kaydetti.
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İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde endeks, martta geçen yılın aynı ayına kıyasla bina inşaatı sektöründe yüzde 12,9, bina dışı yapıların inşaatında yüzde 5,8 ve özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 6 yükseldi.
İnşaat üretim endeksi martta aylık bazda ise yüzde 2,5 azaldı.
Endeks, martta bina inşaatı sektöründe bir önceki aya göre yüzde 3,2, bina dışı yapıların inşaatında yüzde 0,5, özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 1,2 azalış gösterdi.