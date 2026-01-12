İnşaat maliyet endeksi Kasım 2025'te aylık yüzde 1,14, yıllık yüzde 23,93 arttı
İnşaat maliyet endeksi, Kasım 2025'te aylık bazda yüzde 1,14, yıllık bazda yüzde 23,93 artış gösterdi.
Ankara
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2025 dönemine ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.
Buna göre endeks, Kasım 2025'te bir önceki aya kıyasla yüzde 1,14, 2024 yılının aynı ayına göre yüzde 23,93 yükseldi.
Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 1,7, işçilik endeksi yüzde 0,12 arttı.
Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 20,48, işçilik endeksi yüzde 30,98 artış gösterdi.
Bina inşaatı maliyet endeksi, Kasım 2025'te bir önceki aya göre yüzde 1,14, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,5 yükseldi. Söz konusu ayda bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,69, işçilik endeksi yüzde 0,17 arttı. Kasım 2024'e göre malzeme endeksi yüzde 20,03, işçilik endeksi yüzde 30,37 artış kaydetti.
Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi Kasım 2025'te bir önceki aya göre yüzde 1,14, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,33 yükseliş sergiledi. Söz konusu yapılarda bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,72 artarken işçilik endeksi yüzde 0,04 azaldı. Malzeme endeksi yıllık bazda yüzde 21,9, işçilik endeksi yüzde 33,14 artış gösterdi.