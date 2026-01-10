Dolar
43.04
Euro
50.14
Altın
4,509.95
ETH/USDT
3,098.00
BTC/USDT
90,692.00
BIST 100
12,200.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Bakan Şimşek: 2026'da kaynakların etkin kullanımını esas alan ve istihdamı gözeten politikalarımızı hızlandıracağız

Bakan Şimşek, "Reform Yılı" olarak ilan edilen 2026'da kaynakların etkin kullanımını esas alan, istihdamı gözeten ve sanayide verimlilik, rekabetçilik ile sürdürülebilirlik odaklı dönüşümü hedefleyen politikaları hızlandıracaklarını bildirdi.

Mertkan Oruç  | 10.01.2026 - Güncelleme : 10.01.2026
Bakan Şimşek: 2026'da kaynakların etkin kullanımını esas alan ve istihdamı gözeten politikalarımızı hızlandıracağız

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NSosyal hesabından Kasım 2025 dönemine ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

Kasımda sanayi üretiminin, takvim etkisinden arındırılmış olarak yıllık yüzde 2,4 arttığına dikkati çeken Şimşek, ocak-kasım döneminde yıllık büyümenin yüzde 3,5 olduğunu belirtti.

Şimşek, şunları kaydetti:

"İmalat sanayisinde 24 alt sektörün 19'unda aylık bazda görülen büyüme, iyileşmenin genele yayıldığını gösteriyor. Sermaye malı ve yüksek teknoloji gruplarındaki güçlü seyir, yüksek katma değerli üretimi ve orta-uzun vadeli büyüme potansiyelimizi artırmaktadır. Reform Yılı ilan ettiğimiz 2026'da kaynakların etkin kullanımını esas alan, istihdamı gözeten ve sanayide verimlilik, rekabetçilik ile sürdürülebilirlik odaklı dönüşümü hedefleyen politikalarımızı hızlandıracağız."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı
Ankara için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Bakan Kurum: 500 bin sosyal konut projemizin ilk evlerini Mart 2027'de teslim edeceğiz
Sakarya'da "Sapanca Gölü Su Altı Fotoğraf Sergisi" açıldı
İstanbul Valiliğinden akşam saatleri için sağanak ve fırtına uyarısı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Bakan Şimşek: 2026'da kaynakların etkin kullanımını esas alan ve istihdamı gözeten politikalarımızı hızlandıracağız

Bakan Şimşek: 2026'da kaynakların etkin kullanımını esas alan ve istihdamı gözeten politikalarımızı hızlandıracağız

Sanayi üretim endeksi Kasım 2025'te aylık yüzde 2,5, yıllık yüzde 2,4 arttı

Yeni yıla ilişkin vergi ve harçlar, yeniden değerleme oranının altında artırılacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet