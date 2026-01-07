Dolar
Eğitim

Yükseköğretim mezunlarının iş gücüne katılım oranı yüzde 76,9

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), TÜİK raporuna göre yükseköğretim mezunlarının iş gücüne katılım oranının yüzde 76,9 olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Sefa Bilgitekin  | 07.01.2026 - Güncelleme : 07.01.2026
Yükseköğretim mezunlarının iş gücüne katılım oranı yüzde 76,9 Fotoğraf: Yapay zeka tarafından oluşturulmuştur

Ankara

YÖK'ten yapılan açıklamada, TÜİK'in açıkladığı 2025 yılı üçüncü çeyrek iş gücü istatistiklerinin, diplomanın iş dünyasındaki belirleyici rolünü gözler önüne serdiği, verilerin eğitim seviyesi yükseldikçe iş gücüne katılım oranlarının istikrarlı ve güçlü şekilde arttığını kanıtladığı belirtildi.

Açıklamada, TÜİK raporuna göre, iş gücü piyasasında en etkin grubun yükseköğretim mezunları olduğu, yükseköğretim mezunlarının iş gücüne katılım oranının yüzde 76,9 olarak gerçekleştiği vurgulandı.

İş gücüne katılımda yükseköğretim mezunlarını yüzde 67,1'lik oranla mesleki ve teknik lise, yüzde 57'lik oranla lise mezunlarının izlediği kaydedilen açıklamada, lise altı eğitim düzeylerinde bu oranın yüzde 45,8, okuryazar olmayanlarda ise yüzde 17,6 olduğu kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, tablonun yükseköğretimin istihdam odaklı vizyonunu desteklediğini vurgulayarak, "Eğitim düzeyleri yükseldikçe iş gücüne katılım ve istihdam edilme oranları da aynı paralelde artıyor. Yükseköğretim, bireylerin sadece akademik yetkinliklerini değil, ekonomik sisteme entegrasyon kapasitelerini de güçlendiren en önemli araç." değerlendirmesinde bulundu.



