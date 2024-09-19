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Ekonomi

İnşaat firmalarının satışları 5 yılda 4 katına çıkarak 2023'te 2 trilyon lirayı aştı

Türkiye'de inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmaların brüt satışları, 2019-2023 döneminde 4 katına çıkarak 2 trilyon liraya ulaştı.

Erhan Cihan Ünal  | 19.09.2024 - Güncelleme : 19.09.2024
İnşaat firmalarının satışları 5 yılda 4 katına çıkarak 2023'te 2 trilyon lirayı aştı

Ankara

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu ve Merkez Bankası işbirliğiyle hazırlanan "Sektör Bilançoları 2023" araştırması sonuçlarından derlediği verilere göre, ülkede inşaat sektöründe 150 bin 623 firma faaliyet gösteriyor. Bu firmalarda 1 milyon 326 bin 56 kişi istihdam ediliyor.

İnşaat sektöründe faaliyet gösteren firmaların bilançoları ve gelir tabloları incelendiğinde, son 5 yılda brüt satışlarında düzenli artış dikkati çekiyor.

Firmaların toplam brüt satışları 2019’da 485,7 milyar lira seviyesindeyken bu tutar Kovid-19 salgının yaşandığı 2020'de 504,5 milyar liraya yükseldi. Sonraki yıllarda artışına devam eden satışlar, 2021'de 613,9 milyar liraya, 2022'de 1,2 trilyon liraya ve 2023’te 2 trilyon liraya çıktı.

Söz konusu 5 yılda bu firmalar tarafından yapılan yurt içi brüt satışlar yaklaşık 442,8 milyar liradan 1,9 trilyon liraya, yurt dışı satışlar da 32,4 milyar liradan 116,5 milyar liraya ulaştı.

Öte yandan gelir tablosunda brüt satışlar kaleminin altında yer alan "diğer gelirler" ise bu dönemde 10,5 milyar liradan 40,1 milyar liraya yükseldi.

Böylece bu firmaların brüt satışları son 5 yılda 4,14 katına çıkmış oldu.

Satışlarda yakalanan ivme, varlık artışlarında da kendisini gösterdi. Bu dönemde inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmaların aktif büyüklükleri 1,3 trilyon liradan yüzde 278,2’lik yükselişle 4 trilyon 776 milyar liraya, öz kaynakları da yüzde 191,2’lik artışla 248,5 milyar liradan 723,5 milyar liraya ulaştı.

Gayrimenkul firmalarının satışları da katlandı

Öte yandan inşaat sektörüyle yakından ilişkili olan gayrimenkul faaliyetleri alanındaki firmaların satışlarında da artış görüldü. Bu alanda faaliyet gösteren firmaların satışları 2019-2023 döneminde yaklaşık 33,3 milyar liradan 178,8 milyar liraya yükseldi.

Bu firmaların yurt içi brüt satışları 31,5 milyar liradan 168,7 milyar liraya, yurt dışında yaptıkları satışları da 448 milyon liradan 3,4 milyar liraya çıktı. Satışların altındaki "diğer gelirler" kalemi de bu dönemde 1,4 milyar liradan 6,7 milyar liraya ulaştı.

Gayrimenkul faaliyetleri alanındaki firmalar aktif büyüklerini artırmayı başardı. Bu dönemde söz konusu firmaların aktif büyüklükleri yüzde 220 artışla 214,1 milyar liradan 685,6 milyar liraya çıktı.

Firmaların 2019-2023 döneminde öz kaynakları ise 49,5 milyar liradan 9,7 milyar liraya indi.

2019-2023 döneminde inşaat ve gayrimenkul faaliyetleri alanındaki firmaların satışları, aktifleri ve öz kaynakları şöyle:

SektörBilanço (bin lira)/Yıllar20192020202120222023
İnşaatBrüt satışlar485.681.698504.509.854613.893.3661.187.866.9292.009.697.695
Yurt içi satışlar442.789.270459.149.234551.970.1641.078.558.0841.853.135.426
Yurt dışı satışlar32.360.06135.808.94950.481.69879.170.407116.473.363
Diğer gelirler10.532.3679.551.67111.441.50430.138.43840.088.906
Aktifler1.262.980.2701.441.944.2991.895.932.5143.184.305.7034.776.460.830
Öz kaynaklar248.473.572284.450.809344.023.855575.743.976723.467.781

Bilanço (bin lira)/Yıllar2.0192.0202.0212.0222.023
Gayrimenkul faaliyetleriBrüt satışlar33.326.45038.644.80755.998.784116.299.340178.834.407
Yurt içi satışlar31.498.88636.777.40953.582.990109.492.231168.720.777
Yurt dışı satışlar448.264423.451537.2742.233.2533.398.078
Diğer gelirler1.379.3011.443.9471.878.5194.573.8566.715.552
Aktifler214.134.615242.348.820343.620.582510.690.742685.550.139
Öz kaynaklar49.491.67634.012.41511.388.05452.921.6219.730.144
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