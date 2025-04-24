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Ekonomi

İngiltere, Suriye'de bazı hükümet kurumları da dahil 12 kurum ve kuruluşa yaptırımları kaldırdı

İngiltere, Suriye'de savunma ve içişleri bakanlıkları da dahil olmak üzere bazı kurum ve kuruluşlara yönelik yaptırımları kaldırdı.

Nuran Erkul Kaya  | 24.04.2025 - Güncelleme : 24.04.2025
İngiltere, Suriye'de bazı hükümet kurumları da dahil 12 kurum ve kuruluşa yaptırımları kaldırdı

Londra

Hazine Bakanlığının açıklamasına göre, İngiltere, Suriye'de bazı hükümet kurumları da dahil 12 kurum ve kuruluşa yönelik yaptırımları kaldırma kararı aldı.

Yaptırımların kaldırıldığı kurumlar arasında Suriye savunma ve içişleri bakanlıkları, istihbarat servisi de dahil çeşitli hükümet kurumları ve bazı medya kuruluşları yer alıyor.

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Yaptırımların kaldırılmasıyla, söz konusu kurum ve kuruluşlar artık mal varlığı dondurulmayan kurum ve kuruluşlar arasına girdi.

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