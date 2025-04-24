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Ekonomi

IMF, Suriye'nin kurumları yeniden inşasına ve dünya ekonomisine dahil olmasına yardımcı olacak

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Suriye'nin kurumlarını yeniden inşa etmesine, böylece dünya ekonomisine dahil olmasına yardımcı olmayı amaçladıklarını ifade etti.

Dilara Zengin Okay  | 24.04.2025 - Güncelleme : 24.04.2025
IMF, Suriye'nin kurumları yeniden inşasına ve dünya ekonomisine dahil olmasına yardımcı olacak

Washington

Georgieva, IMF ve Dünya Bankasının Bahar Toplantıları kapsamında düzenlediği basın toplantısında, bu hafta içinde Suriye ile toplantı yaptıklarını söyledi.

Suriye'den Merkez Bankası Başkanı ile Maliye Bakanının 20 yıldan uzun süredir ilk kez Bahar Toplantıları'na katıldığını belirten Georgieva, "Niyetimiz, her şeyden önce, kurumlarını yeniden inşa etmelerine yardımcı olmak, böylece dünya ekonomisine dahil olabilirler." dedi.

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"Makroekonomik durum ve kurumsal kapasiteye ilişkin değerlendirmemize başladık"

IMF Orta Doğu ve Orta Asya Departmanı Direktörü Jihad Azour da Orta Doğu ve Orta Asya ekonomilerine ilişkin düzenlenen basın toplantısında, Suriye ile görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Suriye'nin savaş nedeniyle son 15 yıldır uluslararası arenada bulunmadığına işaret eden Azour, ülkenin 2011'den bu yana kurumla etkileşiminin oldukça sınırlı olduğunu söyledi. Azour, IMF'nin Suriye ile son 4. Madde istişaresini 2009'da gerçekleştirdiğini anımsattı.

Uluslararası toplumun Suriye'nin uzun süren bir savaşın ardından nasıl toparlanabileceğini görmek için aktif bir şekilde devreye girdiğini belirten Azour, şubatta bir hazırlık toplantısı yaptıklarını, bölgesel kurumlar ve uluslararası toplumun bir araya gelerek bir sonraki takip ve koordinasyon toplantısının yapılmasında mutabık kaldığını aktardı.

Azour, koordinasyon toplantısının da salı günü gerçekleştirildiğini kaydederek, uluslararası kurumların temsilcilerinin Suriye'nin ihtiyaçlarını değerlendirmek ve bir koordinasyon çerçevesi geliştirmek amacıyla bir araya geldiğini anlattı.

Jihad Azour, "Fon, uluslararası toplumu ve Suriye ile olan etkileşimini desteklemek için sürece dahil oldu. Makroekonomik durum ve kurumsal kapasiteye ilişkin değerlendirmemize halihazırda başladık ve Suriyeli yetkililerle temaslarımızı sürdürmek için sabırsızlanıyoruz." dedi.

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