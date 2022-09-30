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Ekonomi, Rusya-Ukrayna Savaşı

İngiltere, Rusya'ya ihracat yasağı ve hizmet yaptırımları uygulayacak

İngiltere, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki bölgeleri ilhakının ardından Rus ekonomisine yönelik belirli mallarda ihracat yasağı ve hizmet yaptırımları kararı aldı.

Zuhal Demirci   | 30.09.2022
İngiltere, Rusya'ya ihracat yasağı ve hizmet yaptırımları uygulayacak

Londra

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yeni yaptırımlar kapsamında, Rusya'nın, bilişim teknolojileri danışmanlığı, mimari hizmetler, mühendislik, reklam ve denetim hizmetleri ile belirli ticari faaliyetler için hukuki yasal danışmanlık hizmetlerine erişimini kaybedeceği belirtildi.

Açıklamada, İngiltere'den, Rusya'nın endüstriyel ve teknolojik yetenekleri için oldukça önemli olan yaklaşık 700 malın ihracatının yasaklandığı, bu mallar arasında, Rusya'nın imalat sektöründe üretim için kritik öneme sahip yüzlerce ürünün yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, "İngiltere, Rus ekonomisinin kilit sektörlerini hedeflemek için uluslararası ortaklarla birlikte hareket ediyor. Yeni önlemler, güvenlik açıklarını hedef alarak ve önemli tedarik zincirlerini bozarak, Rus rejimi üzerindeki ekonomik baskıyı artıracak." ifadesine yer verildi.

Rusya Merkez Bankası Başkanına da yaptırım

İngiltere'nin, Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina'ya da yaptırım kararı aldığı vurgulanan açıklamada, Nabiullina'nın, Rus rejiminin Ukrayna'ya karşı yasa dışı savaşı yoluyla Rus ekonomisini yönlendirmede ve rubleyi Rusya'nın geçici olarak kontrol ettiği Ukrayna topraklarına yaymada etkili olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Nabiullina'ya yaptırım uygulandı ve kişisel olarak varlıkları donduruldu, seyahat yasağına tabi tutuldu." ifadesi kullanıldı.

Rusya'nın Londra Büyükelçisi Kelin, İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Açıklamada, Rusya'nın ilhak kararının ardından Rusya'nın Londra Büyükelçisi Andrei Kelin'in İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı ve ülkesinin ilhak kararının en güçlü şekilde protesto edildiği belirtildi.

Dışişleri Bakanı James Cleverly'nin de görüşlerine yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"İngiltere, Putin'in Ukrayna topraklarının yasa dışı ilhakını ilan etmesini tamamen kınıyor. Bu düzmece referandumların sonuçlarını veya Ukrayna topraklarının herhangi bir şekilde ilhakını asla tanımayacağız. Rus rejimi, uluslararası hukukun bu iğrenç ihlalinin hesabını vermeli. Bu nedenle yeni hedeflenen hizmet yasakları yoluyla ekonomik baskıyı artırmak için uluslararası ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz."

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna’daki Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya bağlanmasına yönelik anlaşmalarını bugün imzalamıştı.

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