Dolar
17.29
Euro
18.07
Altın
1,827.48
ETH/USDT
1,120.30
BTC/USDT
21,292.00
BIST 100
2,490.98
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel’deki NATO Karargahı’nda basın toplantısı düzenliyor
logo
Ekonomi

İngiltere Merkez Bankası politika faizini artırdı

İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak yüzde 1,25'e yükseltti.

Ata Ufuk Şeker   | 16.06.2022
İngiltere Merkez Bankası politika faizini artırdı

Brüksel

BoE tarafından yapılan açıklamada, politika faiz oranının yüzde 1 seviyesinden yüzde 1,25'e yükseltildiği ve kararın Para Politikası Kurulu'nun 6 üyesinin oyu ile alındığı bildirildi.

Piyasa beklentisi, politika faizinin 25 baz puan artırılacağı yönündeydi.

Bankanın bu kararıyla ülkede politika faizi geçen yılın aralık ayından bu yana 5'inci kez artırılmış oldu.

Kurulun tutanaklarında, üyelerden diğer üçünün ise politika faizinin yüzde 0,5 puan artırılarak yüzde 1,5'e yükseltilmesi yönünde oy kullandığı kaydedildi.

Tutanaklarda, enflasyonun ekim ayında yüzde 11‘i geçmesinin beklendiği, orta vadede enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2 hedefine döndürülmesi için gerekli önlemlerin alınacağı ifade edildi.

İngiltere'de nisan ayında enflasyon enerji ve gıda fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 9 oranına ulaşarak son 40 yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adnan Menderes ezanın aslına iadesinin 72. yılında İstanbul'da anıldı
Sarıyer'de İETT otobüsünün karıştığı kazada 6 kişi yaralandı
,Bakan Çavuşoğlu: Sırbistan ile ilişkilerimizi daha da geliştirme konusunda kararlılığımız tamdır
TBMM Başkanı Şentop'tan şehit Uzman Çavuş Kadir Kemik için başsağlığı mesajı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Karargahı'nda

Benzer haberler

İngiltere Merkez Bankası politika faizini artırdı

İngiltere Merkez Bankası politika faizini artırdı

İtalya'da enflasyon Kasım 1990'dan bu yana en yüksek seviyede

Amerikalı aktör Kevin Spacey, Londra'da hakim karşısına çıktı

Fed Başkanı Powell: Gelecek toplantımızda 50 veya 75 baz puanlık faiz artışı olası görünüyor

Fed Başkanı Powell: Gelecek toplantımızda 50 veya 75 baz puanlık faiz artışı olası görünüyor
ECB Başkanı, enflasyonun yüzde 2 hedefine geri getirilmesine odaklanmaları gerektiğini söyledi

ECB Başkanı, enflasyonun yüzde 2 hedefine geri getirilmesine odaklanmaları gerektiğini söyledi
Fed faiz oranını 75 baz puan artırdı

Fed faiz oranını 75 baz puan artırdı