Dolar
35.89
Euro
37.27
Altın
2,866.99
ETH/USDT
2,786.20
BTC/USDT
98,416.00
BIST 100
9,831.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adıyaman'da "Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı"nda konuşuyor
logo
Ekonomi

İngiltere Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puan düşürdü

Ata Ufuk Şeker  | 06.02.2025 - Güncelleme : 06.02.2025
İngiltere Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puan düşürdü

Brüksel

İngiltere Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 4,5'e indirdi.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOSAndroidWindows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yeryüzü Doktorlarından Hatay'daki konteyner kentlerdeki depremzedelere gıda desteği
Meteorolojiden İç Anadolu ve çevresi için kar yağışı uyarısı
Bursa Deniz Otobüslerinde yeni sefer iptalleri
TUSAŞ'ın yerli ve milli ürünlerinin fotoğrafları Esenboğa Havalimanı'nda sergileniyor
Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Benzer haberler

İngiltere Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puan düşürdü

İngiltere Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puan düşürdü

İngiltere: Gazze'deki Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesine yönelik her türlü çabaya karşı çıkacağız

Britanya Müslüman Konseyi'nden, Filistinlilere yönelik etnik temizliğin durdurulması çağrısı

Filistin kökenli İngiliz milletvekili Moran, ülkesini ve uluslararası toplumu Trump'a karşı durmaya çağırdı

Filistin kökenli İngiliz milletvekili Moran, ülkesini ve uluslararası toplumu Trump'a karşı durmaya çağırdı

İngiltere'de İran adına casuslukla suçlanan eski asker, 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı

İngiltere'de İran adına casuslukla suçlanan eski asker, 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı
78 yıldır çözülemeyen “Keşmir Sorunu”

78 yıldır çözülemeyen “Keşmir Sorunu”
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet