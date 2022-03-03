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Ekonomi, Rusya-Ukrayna krizi

İngiltere: Hiçbir Rus bankasının SWIFT'e erişimi olmadığından emin olmalıyız

İngiltere Dışişleri Bakanı Truss, Rusya'ya yönelik yaptırım kararlarının artırılacağının sinyalini vererek, "Hiçbir Rus bankasının, SWIFT'e (uluslararası para transferi sistemi) erişimi olmadığından emin olmalıyız." dedi.

Zuhal Demirci   | 03.03.2022
İngiltere: Hiçbir Rus bankasının SWIFT'e erişimi olmadığından emin olmalıyız

Londra

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Litvanya'nın başkenti Vilnus'a yaptığı ziyaret kapsamında, Estonya Dışişleri Bakanı Eva Maria Liimets, Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis ve Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics'le ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Truss, burada yaptığı konuşmada, İngiltere'nin, Rus saldırganlığının gölgesinde yaşayan Baltık ülkelerini desteklediğini vurgulayarak, Litvanya'da sınır desteği ve askeri tatbikatlar kapsamında 200 İngiliz askerinin olduğunu belirtti.

Ukrayna'ya savaş açan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kaybetmek zorunda olduğunun altını çizen Truss, "Putin'in korkunç girişiminde başarısız olmasını sağlamalıyız." ifadesini kullandı.


Litvanya'nın, Ukrayna topraklarında işlenen savaş suçlarının soruşturulmasını Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) havale etme konusundaki liderliğini desteklediklerini vurgulayan Truss, "Ukrayna'yı, Putin'in tercih ettiği savaşa karşı desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapmak için müttefiklerimizle birlikte duruyoruz." dedi.

Bakan Truss, Rusya'ya yönelik alınan yaptırım kararlarına da değinerek, şunları kaydetti:

"Putin'in savaş makinesinin finansmanını kesmek için ABD, Avrupa Birliği (AB) ve G7 ile birlikte çalıştık, Rus bankalarını finansal sistemin dışına attık. Ayrıca, hava sahamızı Rus uçaklarına kapattık ve Rus oligarklara karşı yaptırımları hızlandırıyoruz ama daha ileri gitmemiz gerekiyor. Hiçbir Rus bankasının SWIFT'e (uluslararası para transferi sistemi) erişimi olmadığından emin olmalıyız."

Truss, yaptırımlarla Rus ekonomisine zarar vermek istediklerinin altını çizerek, "Putin'i ve savaş makinesini finanse etmeye devam edememesi için Rus ekonomisinin kötürüm olduğundan emin olmalıyız." dedi.

"Rusya'dan Avrupa'ya enerji ithalatını reddetmeye cesaret etmeliyiz"

Litvanya Dışişleri Bakanı Landsbergis de Rusya'ya yönelik yaptırım kararları ve Avrupa'nın enerjide Rusya'ya bağımlılığına dikkati çekerek, "Tüm Rus bankalarının SWIFT ile bağlantısının kesilmesi için çaba göstermeliyiz. Rusya'dan Avrupa'ya enerji ithalatını reddetmeye cesaret etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Estonya Dışişleri Bakanı Liimets de Ukrayna'ya halihazırdaki destekten daha fazlasının verilmesine odaklanılması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Çok şey yaptığımızı düşünüyorum ama daha fazlasını yapmamız gerektiğine de katılıyorum. Ukrayna'yı siyasi, finansal olarak desteklemeye ve ayrıca ülkelerini, egemenliklerini ve toprak bütünlüklerini ama en önemlisi bugün, aynı zamanda Ukrayna halkının yaşamını savunmalarına yardım etmeye devam etmeliyiz. Ukrayna bir Avrupa ülkesidir ve şu anda gördüğümüz Ukrayna, Avrupa'nın ön saflarında Avrupa değerlerini koruyan bir ülkedir."

"Belarus, Rusya'nın saldırganlığının suç ortağı"

Letonya Dışişleri Bakanı Rinkevics de öncelikle Ukrayna'nın diplomatik, askeri ve ekonomik desteğe ihtiyacı olduğunu ve birlik içerisinde Ukrayna'yı destekleyeceklerinin altını çizerek, "İkinci olarak, Rusya'nın artan saldırganlığını durdurmalıyız. Burada yaptırımlar ve diplomatik baskı devreye giriyor." dedi.

Rusya'ya karşı daha fazla ekonomik yaptırım uygulanması gerektiğini savunan Rinkevics, "Ancak, Belarus'a da aynı yaptırımlar uygulanmalı çünkü Belarus, Rusya'nın saldırganlığının suç ortağıdır. Ayrıca, Belarus, yaptırımların en sert etkilerinden bazılarını önlemek için Rusya tarafından kullanılabilir." değerlendirmesinde bulundu.

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