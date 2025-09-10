Dolar
41.28
Euro
48.42
Altın
3,640.75
ETH/USDT
4,345.80
BTC/USDT
113,715.00
BIST 100
10,586.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Londra'da protesto edildi

İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce kişi, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un ülkeye yapacağı ziyareti protesto etti.

Behlül Çetinkaya  | 10.09.2025 - Güncelleme : 11.09.2025
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Londra'da protesto edildi Fotoğraf: Zeynep Demir Aslım/AA

Londra

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Sokağı girişinde toplanan binlerce kişi, Londra'da 3 günlük temaslarda bulunacak Herzog'un ziyaretinin iptal edilmesi ve yakalanması talebiyle eylem yaptı.

Filistin bayrakları taşıyan eylemciler, Herzog'u ağırlayacak olan Başbakan Keir Starmer'a da tepki göstererek, "Keir Starmer saklanamazsın, soykırımla yargılanacaksın" sloganları attı.

İsrail'in Gazze saldırılarına ve İngiltere'nin İsrail'e silah satışlarına tepki gösteren eylemciler, "Soykırım savunucusu Herzog", "Herzog, savaş suçlarından dolayı tutuklanmalı" ve "Herzog savaş suçlusu" pankartları taşıdı.

Herzog'un Londra ziyareti protestoların gölgesinde geçecek. İsrail Cumhurbaşkanı, yarın Downing Sokağı girişinde ve Chatham House önünde protesto edilecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
37 ile yeni emniyet müdürü atandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İsrail üzerindeki baskıların mutlaka artırılmasını bekliyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Sosyal konut arzına önümüzdeki dönemde büyük bir ağırlık vermeyi düşünüyoruz
DMM, "haftada 4 gün mesai uygulamasına geçileceği" iddiasını yalanladı
Ankara'da otomobil yaya ve araçların üzerinden savrularak takla attı

Benzer haberler

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Londra'da protesto edildi

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Londra'da protesto edildi

İngiltere Başbakanı Starmer, Putin'in üzerindeki baskıyı artırmaya devam edeceklerini söyledi

İngiltere Başbakanı Starmer, Katar Emiri Al Sani'yle telefonda görüştü

İngiltere'de İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un yakalanması için mahkemeye başvuru yapıldı

İngiltere'de İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un yakalanması için mahkemeye başvuru yapıldı
Dünyaca ünlü oyuncu ve yönetmenler, İsrailli film kurumlarıyla çalışmayı reddettiklerini duyurdu

Dünyaca ünlü oyuncu ve yönetmenler, İsrailli film kurumlarıyla çalışmayı reddettiklerini duyurdu
Dışişleri Bakanı Fidan, göreve yeni başlayan İngiliz mevkidaşı Cooper'ı tebrik etti

Dışişleri Bakanı Fidan, göreve yeni başlayan İngiliz mevkidaşı Cooper'ı tebrik etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet