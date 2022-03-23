Dolar
14.83
Euro
16.32
Altın
1,929.67
ETH/USDT
2,952.00
BTC/USDT
42,148.00
BIST 100
2,183.09
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

İngiltere’de yıllık enflasyon yüzde 6,2 ile 1992’den beri en yüksek seviyesinde

İngiltere’de ocak ayında yüzde 5,5 olan yıllık enflasyon, enerji ve tüketim malları fiyatlarında keskin artışının etkisiyle şubatta yüzde 6,2’ye yükseldi.

Bahattin Gönültaş   | 23.03.2022
İngiltere’de yıllık enflasyon yüzde 6,2 ile 1992’den beri en yüksek seviyesinde

Berlin

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), fiyat artışlarına ilişkin şubat ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 yükselerek Mart 1992’den beri en yüksek seviyesine çıktı. Ocakta yıllık artışı yüzde 5,5 olan TÜFE'ye ilişkin piyasa beklentisi şubatta yüzde 5,9 yükselmesi yönündeydi.

ONS, başta enerji ürünleri olmak üzere giyim gibi çeşitli tüketim malları ve hizmetlerinden gelen fiyat baskısının enflasyondaki artışa katkıda bulunduğunu belirtti.

Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,8 ile 2009’dan beri en yüksek seviyesinde gerçekleşti.

Enflasyonun yüksek enerji fiyatları ve emtia fiyatları ile küresel olarak yükselmesi dikkati çekerken, İngiltere’de Brexit sonrası ticaret ve kalifiye işçi ihtiyacı için göç sorunları da enflasyona katkıda bulunuyor.

Yıllık enflasyonun yüzde 6’nın üzerine çıkması, İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) yükselen enflasyonu frenlemek için politika faizini daha da artırabileceğine ilişkin beklentileri de artırdı.

BoE, yüksek enflasyon nedeniyle 17 Mart’ta politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 0,75'e çıkarmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 akciğer katılaşmasına neden olabiliyor
Çin'de son 24 saatte 2 bin 667, Hong Kong'da 14 bin 152 Kovid-19 vakası tespit edildi
Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Kovid-19’a yakalandı
Japonya, Kovid-19'a karşı kısmi olağanüstü hali sonlandırdı
Pentagon, Ukrayna’nın Rusya’ya karşı savaşı kazanabileceğini düşünüyor

Benzer haberler

İngiltere’de yıllık enflasyon yüzde 6,2 ile 1992’den beri en yüksek seviyesinde

İngiltere’de yıllık enflasyon yüzde 6,2 ile 1992’den beri en yüksek seviyesinde

Ankara-İzmir YHT Hattı'nda çalışmalar İngiltere'den sağlanan krediyle hızlanacak

Fed Başkanı Powell, faiz artırımında gerekirse 'daha agresif' olacaklarını söyledi

Bakan Nebati: Türkiye ekonomisini faiz-kur kıskancından çıkardık

Bakan Nebati: Türkiye ekonomisini faiz-kur kıskancından çıkardık
Bundesbank'tan 'Rusya-Ukrayna savaşı, ekonomik toparlanmayı yavaşlatıyor ve fiyatları artırıyor' uyarısı

Bundesbank'tan 'Rusya-Ukrayna savaşı, ekonomik toparlanmayı yavaşlatıyor ve fiyatları artırıyor' uyarısı
İngiltere'de yaşlılara ve savunmasız gruptakilere Kovid-19 destek dozu sunulacak

İngiltere'de yaşlılara ve savunmasız gruptakilere Kovid-19 destek dozu sunulacak