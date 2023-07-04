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Ekonomi

İngiltere’de 5 yıllık sabit konut kredisi faizi yüzde 6’yı aştı

İngiltere’de ortalama beş yıllık sabit konut kredisi faizi yüzde 5,97’den yüzde 6,1’e yükselerek geçen yılın kasım ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Gökhan Kurtaran  | 04.07.2023 - Güncelleme : 04.07.2023
İngiltere’de 5 yıllık sabit konut kredisi faizi yüzde 6’yı aştı

Londra

İngiltere’de ortalama beş yıllık sabit konut kredisi faizi yüzde 6,1 ulaştı.

Finansal veri sağlayıcısı Moneyfacts verilerine göre, ülkede ortalama beş yıllık sabit konut kredisi faizi yüzde 5,97’den yüzde 6,1’e yükseldi.

Böylece söz konusu oran, geçen yılın kasım ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Ekonomistler, ülkede artan faiz oranlarının konut satışları üzerinde baskı oluşturduğunu belirtiyor.

Geçen yıl, ülkede, beş yıllık sabit konut kredisi faizi ortalama yüzde 3 seviyelerinde bulunuyordu.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), geçen ay politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 4,50'den yüzde 5'e yükseltmişti.

BoE, bu artışla, enflasyonu düşürmek için Aralık 2021'den bu yana uyguladığı sıkılaşma politikası kapsamında üst üste 13'üncü faiz artışını gerçekleştirmişti.

Ülkede Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, yıllık enflasyon mayısta yüzde 8,7 ile sabit kalmıştı. Beklentiler enerji fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle enflasyonun yüzde 8,4'e düşeceği yönündeydi.

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