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Ekonomi

IMF Başkanı Georgieva: Finansal koşulların keskin şekilde daha da sıkılaştırılması piyasaları vurabilir

Nuran Erkul Kaya  | 12.10.2023 - Güncelleme : 12.10.2023
IMF Başkanı Georgieva: Finansal koşulların keskin şekilde daha da sıkılaştırılması piyasaları vurabilir

Londra

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, piyasaların faizlerin uzun süre yüksek kalacağı algısına düzenli şekilde uyum sağlamaya başladığını belirterek, "Ancak finansal koşulların keskin şekilde daha da sıkılaştırılması piyasaları, bankaları ve finansal kuruluşları vurabilir. Bu nedenle güçlü bir mali denetim şart." dedi.

Georgieva, Fas'ın Marakeş kentindeki IMF-Dünya Bankası yıllık toplantıları kapsamında düzenlediği basın toplantısında, küresel ekonominin "yeni normal" haline gelen ciddi şoklar yaşadığını dile getirdi.

Ekonomide derinleşen farklılıklarla karşı karşıya olunduğunu ifade eden Georgieva, "Biz öncelikle enflasyonla mücadeleyi kazanmaya odaklanıyoruz. Fiyat istikrarı büyümenin ön şartıdır. Bu aynı zamanda özellikle toplumun en yoksul kesimi olmak üzere insanları korur. Ayrıca finansal istikrarı korumamız gerekiyor." diye konuştu.

Georgieva, enflasyonun düştüğünü ancak hala birçok ülkenin hedeflerinin üzerinde olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Bu nedenle faizler uzun süre yüksek kalmak zorunda. Son haftalarda ABD ve Avrupa'daki tahvil getirilerindeki hareketlerden de görüyoruz ki piyasalar faiz oranlarının uzun süre yüksek kalacağı anlayışına uyum sağlıyor. Ancak finansal koşulların keskin şekilde daha da sıkılaştırılması piyasaları, bankaları ve finansal kuruluşları vurabilir. Bu nedenle güçlü bir mali denetim şart. Ayrıca, orta vadeli büyümeyi artırmamız gerekiyor. Bugün şokların etkisinden kurtulmamız ve insanların yaşam standartlarının yükseldiğini görebilmeleri için fırsatlar sunmamız gereken büyümeye sahip değiliz."

Georgieva, İsrail-Filistin çatışmasının küresel ekonomiye etkilerine ilişkin olarak da süreci yakından takip ettiklerini ancak henüz etkilerini değerlendirmek için erken olduğunu söyledi.

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