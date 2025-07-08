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Ekonomi

İlaç sektöründe faaliyet gösteren Avixa-Avigem ekonomik bütünlüğüne rekabet soruşturması

Rekabet Kurulu, ilaç sektöründe faaliyet gösteren Avixa İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ ile Avigem İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'den oluşan ekonomik bütünlük hakkında, soruşturma açılmasına karar verdi.

Mert Davut  | 08.07.2025 - Güncelleme : 08.07.2025
İlaç sektöründe faaliyet gösteren Avixa-Avigem ekonomik bütünlüğüne rekabet soruşturması

Ankara

Rekabet Kurumunun, internet sitesinde yer alan açıklamada, söz konusu ekonomik bütünlük hakkında çift etken maddeli burun spreyleri alanında, rakiplerinin pazara girişini engellemek ve ortak pazarlama anlaşmasıyla dağıtımını gerçekleştirdiği iki burun spreyinden birini piyasaya vermeyip kamu zararına yol açarak, Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal ettiği iddialarıyla ilgili soruşturma açıldığı bildirildi.

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Soruşturmanın detaylarına ilişkin bilgi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aynı teşebbüs tarafından, piyasaya sürülen içerikleri ve formülü aynı olan iki ilaçtan biri için Sosyal Güvenlik Kurumu geri ödeme programı kapsamında daha yüksek iskonto uygulanmasına karşın, piyasada yüzde 1 pazar payının altında tutulması nedeniyle bant hesabı dışında kaldığı görüldü. Ekonomik bütünlüğün, rakip bir teşebbüsün aynı pazara girebilmesi için daha düşük fiyat vermesi gerekliliği nedeniyle yeni ürünün pazara girişinin fiilen engellendiği şüphesi oluştu.

İlgili eylemlerin sömürücü veya dışlayıcı uygulamalarla, hakim durumun kötüye kullanılmasını teşkil edip etmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açılmasına karar verildi. Rekabet Kurumu ortak pazarlama anlaşması kapsamında, dağıtımı gerçekleştirilen iki üründen düşük fiyatlı ürünün piyasaya verilmemesiyle, kamunun daha yüksek geri ödeme bedelleri ödemesine yol açan ve kamu zararına sebep olan benzer uygulamaları takip etmekte olup, gerektiğinde inceleme başlatabilecek."

Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

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