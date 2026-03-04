Dolar
43.98
Euro
51.16
Altın
5,170.62
ETH/USDT
2,000.60
BTC/USDT
69,370.00
BIST 100
12,906.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tel-Aviv'den yayındayız İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Beyrut’un Dahiye bölgesinden yayındayız İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı
logo
Ekonomi

İktisat Katılım Bankası'na faaliyet izni verildi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), İktisat Katılım Bankası AŞ'ye faaliyet izni verdi.

Burhan Sansarlıoğlu  | 04.03.2026 - Güncelleme : 04.03.2026
İktisat Katılım Bankası'na faaliyet izni verildi

İstanbul

BDDK'nın "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Kurul, yaptığı değerlendirme sonucunda İktisat Katılım Bankası AŞ'ye faaliyet izni verilmesini kararlaştırdı. Kurul, söz konusu bankaya 12 Aralık 2024'te kuruluş izni vermişti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 35 ildeki operasyonlarda 184 şüpheli yakalandı
Bakan Işıkhan'dan "İmalat sektörüne İŞKUR'dan güçlü destek" paylaşımı
FETÖ'nün "kamu mahrem yapılanması"na yönelik soruşturmada 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Türkiye ve dünya gündemi
İstanbul'da sis etkili oluyor

Benzer haberler

İktisat Katılım Bankası'na faaliyet izni verildi

İktisat Katılım Bankası'na faaliyet izni verildi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet