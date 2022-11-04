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Ekonomi

IEA, Avrupa'nın gelecek yıl gaz kıtlığını önlemek için acilen harekete geçmesi uyarısında bulundu

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Avrupa'nın 30 milyar metreküp doğal gaz açığıyla karşı karşıya kalabileceğini belirterek, gelecek yıl gaz kıtlığını önlemek için acilen harekete geçilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Ebru Şengül Cevrioğlu   | 04.11.2022
IEA, Avrupa'nın gelecek yıl gaz kıtlığını önlemek için acilen harekete geçmesi uyarısında bulundu

Ankara

Ajanstan yapılan açıklamada, 2023-24 yılları için hazırlanan ve Avrupa'nın gaz dengesine yönelik analizin sonuçlarına yer verildi.

Hükümetlerin küresel enerji krizine karşın gaz tüketimini azaltmak için acil eyleme geçmesinin önemine değinilen analizde, Avrupa Birliği'ndeki (AB) gaz depolama sahalarının şu anda yüzde 95 dolu olduğu ve bunun beş yıllık ortalama dolum seviyesinin yüzde 5 üzerinde olduğu ifade edildi.

Ancak, analizde mevcut depolama seviyelerinin sağladığı korumanın yanı sıra son zamanlarda düşen gaz fiyatları ve olağandışı ılıman sıcaklıkların gelecek hakkında aşırı iyimser sonuçlara yol açmaması gerektiği uyarısında bulunuldu.

IEA ayrıca, bu yıl AB gaz depolama sahalarını doldurma sürecinin 2023'te tekrarlanamayacak kilit faktörlerden kaynaklandığı konusunda da uyardı.

Bunlar arasında bu yıl keskin bir şekilde kesilmesine rağmen, yılın ilk yarısının büyük bölümünde "normal" seviyelere yakın olan Rus boru hattı gaz teslimatlarının bulunduğu kaydedilen açıklamada, "2022'de Rusya'dan AB'ye toplam boru hattı arzının 60 milyar metreküp civarında olması muhtemel, ancak Rusya'nın 2023'te 60 milyar metreküp boru hattı gazı daha teslim etmesi pek olası değil. Rusya'nın Avrupa'ya teslimatı tamamen durabilir." ifadeleri kullanıldı.

2023 yazı kritik

Analizde Çin'in bu yılın on aylık döneminde daha düşük sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatı yapmasının Avrupa'nın Rusya'dan gaz teslimatlarındaki düşüşü telafi etmesi için bir fırsat yarattığı aktarılarak, "AB'ye Rus boru hattı gaz arzının tamamen kesilmesi ve Çin'in LNG ithalatının 2021 seviyelerine geri gelmesi durumunda, yeni IEA analizi Avrupa'nın gaz depolama için yeniden doldurmada kilit bir dönem olan 2023 yazında 30 milyar metreküplük zorlu bir arz talep açığı ile karşı karşıya kalabileceğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IEA Başkanı Fatih Birol, son zamanlardaki ılıman hava ve düşük gaz fiyatlarıyla birlikte Avrupa'nın gaz arzı konusundaki tartışmalar noktasında bir rehavete girme tehlikesi bulunduğunu kaydederek, "Küresel ve Avrupa gaz piyasalarındaki son trendler ve olası gelişmeler, Avrupa'nın önümüzdeki iki kış boyunca daha da büyük bir zorlukla karşı karşıya olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Mart ayında yayınlanan AB'nin Rus Gazına Bağımlılığını Azaltmak için 10 Maddelik Planının ardından, IEA, Avrupa'nın gaz dengesini önümüzdeki kış için güvence altına almaya yönelik bir plan sunmaya hazırlanıyor. Plan, 2023-24 ısınma sezonunun başında depolama sahalarının yüzde 95 kapasiteye kadar doldurulmasını sağlamaya ve kış aylarında gaz tüketimini yapısal olarak azaltmaya yönelik somut politika eylemlerini içerecek.

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