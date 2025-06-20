Dolar
39.66
Euro
45.79
Altın
3,357.03
ETH/USDT
2,554.30
BTC/USDT
106,139.00
BIST 100
9,188.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran’da halk, İsrail saldırılarını protesto etmek için Cuma namazında meydanlarda toplandı
logo
Ekonomi

AB bankasının kredi sınırı yükseltiliyor

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Avrupa Yatırım Bankası'nın (AYB) bu yılki finansman tavanını güvenlik, savunma ve enerji yatırımlarının artırılması için 100 milyar avroya yükseltmekte anlaştı.

Ata Ufuk Şeker  | 20.06.2025 - Güncelleme : 20.06.2025
AB bankasının kredi sınırı yükseltiliyor

Brüksel

AB'nin kalkınma bankası olarak faaliyet gösteren AYB, AB ülkelerinin maliye bakanlarından oluşan AYB Yönetim Kurulu'nun Lüksemburg'da gerçekleştirdiği toplantıda kurumun 2025 yılı yeni kredi tavanını onayladıklarını duyurdu.

AYB tarafından savunma, enerji güvenliği ve teknoloji alanında yatırımlara destek sağlanacağı ifade edilen açıklamada, AYB'ye 2025 yılı için 100 milyar avroluk yeni kredi sınırı belirlendiği kaydedildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, Avrupa güvenlik ve savunma sektörüne yönelik toplam finansmanın da yüzde 3,5'e yükseltildiği belirtildi.

AYB, 2024 yılında toplam 76,6 milyar avroluk kredi anlaşması imzalamıştı.

Alınan karar doğrultusunda AYB, savunma ile ilgili projeler için finansmanını geçen yıla kıyasla üç kattan fazla artırarak 3,5 milyar avroya yükseltecek.

AB bankası olarak faaliyet gösteren Lüksemburg merkezli AYB, üye ülkelerdeki ortak stratejik projelere finansman sağlıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Savunma Bakanı Güler, 2'nci Ordu Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu
YÖK ile Sıfır Atık Vakfı arasında işbirliği protokolü imzalandı
İstanbul merkezli 13 ilde dolandırıcılık operasyonunda 67 zanlı yakalandı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail'in bölgedeki saldırıları sona ermeli, müzakereler ve diplomasi yeniden başlamalıdır
Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

Benzer haberler

AB bankasının kredi sınırı yükseltiliyor

AB bankasının kredi sınırı yükseltiliyor

Rakamların ve grafiklerin ötesine bakmak: Mülteciyi değil sistemi sorgulamak

Avrupa'da "7 Ekim"den sonra Müslümanlara yönelik baskı ve İslamofobinin arttığı raporlandı

AB, Çinli firmaların tıbbi cihaz ihalelerine kısıtlama getirdi

AB, Çinli firmaların tıbbi cihaz ihalelerine kısıtlama getirdi
Küresel piyasalarda tedirginlik sürüyor

Küresel piyasalarda tedirginlik sürüyor
Arnavutluk'ta "Bilgiden Eyleme: Avrupa-Akdeniz Bölgesinde Diyaloğu Yeniden Tanımlamak" forumu devam ediyor

Arnavutluk'ta "Bilgiden Eyleme: Avrupa-Akdeniz Bölgesinde Diyaloğu Yeniden Tanımlamak" forumu devam ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet