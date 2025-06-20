Bakan Bayraktar, Rusya Enerji Bakanı Tsivilev ile enerjide işbirliği imkanlarını görüştü
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rusya Enerji Bakanı Sergey Tsivilev ile Türkiye ve Rusya arasındaki mevcut enerji projeleri ve geleceğe yönelik yeni işbirliği imkanlarını değerlendirdiklerini bildirdi.
Ankara
Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'da düzenlenen 28. St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında Tsivilev ile bir araya geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:
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"Görüşmemizde bölgesel ve küresel düzeyde yaşanan gelişmelerin enerji piyasalarına etkileri ile arz güvenliğinin taşıdığı stratejik önemi ele aldık. Ülkelerimiz arasındaki mevcut projelerin durumu ve önümüzdeki döneme ilişkin yeni iş birliği alanları da görüşmemizin ana başlıkları arasında yer aldı."
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Rusya Enerji Bakanı Sayın Sergey Tsivilev ile 28. St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda bir araya geldik.— Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) June 20, 2025
Görüşmemizde bölgesel ve küresel düzeyde yaşanan gelişmelerin enerji piyasalarına etkileri ile arz güvenliğinin taşıdığı stratejik önemi ele aldık.
Ülkelerimiz… pic.twitter.com/5jTC0EG4Kf