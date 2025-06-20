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Ekonomi

AB, Çinli firmaların tıbbi cihaz ihalelerine kısıtlama getirdi

Avrupa Birliği (AB), Çinli şirketlerin, tıbbi cihazlarla ilgili 5 milyon avroyu aşan kamu ihalelerinin dışında tutulmasını kararlaştırdı.

Ata Ufuk Şeker  | 20.06.2025 - Güncelleme : 20.06.2025
AB, Çinli firmaların tıbbi cihaz ihalelerine kısıtlama getirdi

Brüksel

AB Komisyonu, Çinli şirketlerin üye ülkelerde, tıbbi cihazlarla ilgili 5 milyon avroyu aşan kamu ihalelerinin dışında tutulması kararının alındığını açıkladı.

Açıklamada, AB tarafından alınan kararın Çin'in bu alandaki engelleri karşısında orantılı olduğu belirtildi.

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Alternatif tedarikçilerin olmadığı durumlarda istisnalar uygulanabileceğine işaret edilen açıklamada, önlemin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) çerçevesi de dahil olmak üzere uluslararası yükümlülüklerle uyumlu olduğu ifade edildi.

Açıklamada, önlemle Çin'in AB şirketlerine ve AB yapımı tıbbi cihazlara karşı ayrımcılığını durdurmanın amaçlandığı, Çin'in AB şirketlerini uzun süredir bu alanda dışladığı bildirildi.

AB'nin şirketlerini koruyacağına işaret edilen açıklamada, Çin'in endişeleri etkin biçimde giderecek adımlar atması halinde önlemlerin kaldırılabileceği ifade edildi.

AB ülkeleri yılda 150 milyar avro civarında tıbbi cihaz alırken, bunun yüzde 70'i kamu ihaleleri ile yapılıyor.

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