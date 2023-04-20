Huawei, yeni kaynak planlama sistemiyle, teknolojide dışa bağımlılığa karşı adım atıyor
Huawei, ABD'nin yaptırımları ve ihracat yasaklarına karşı, tüm tedarik zincirlerini ve üretim süreçlerini bağımsız olarak yöneteceği yeni bir kurumsal kaynak planlama sistemini uygulamaya geçirdiğini duyurdu.
Pekin
Çinli telekomünikasyon ve teknoloji şirketi Huawei, ABD'nin yaptırımları ve ihracat yasaklarına karşı, tüm tedarik zincirlerini ve üretim süreçlerini bağımsız olarak yöneteceği yeni bir kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemini uygulamaya geçirdiğini duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamada, "MetaERP" adını verdiği yeni yazılım ile şirketin arz, tedarik, imalat, satış, finans ve insan kaynakları dahil tüm günlük iş süreçlerinin tamamen kendi kontrolündeki bir sistem ile yönetileceği belirtildi.
ABD'nin 2019'da "ulusal güvenlik" gerekçesiyle kendi şirketlerine Huawei'e ihracat yasağı getirmesinin ardından şirketin yoğun dışsal baskıyla ve iş bağlantısı sorunuyla karşılaştığı, ERP sağlayıcıların hizmetlerini askıya aldığı bilgisine yer verilen açıklamada, şirketin bunun ardından tamamen kendi kontrolünde bir sistem geliştirmek üzere çalışmalara başladığı ifade edildi.
Halihazırda Huawei'in iş senaryolarının tamamını, iş hacminin yüzde 80'ini yöneten MetaERP'nin aylık, çeyreklik ve yıllık yönetim testlerinde herhangi bir hata, erteleme ve hesap revizyonu olmadan çalıştığının görüldüğü, şirketin daha etkin ve güvenli bir sistem kurmak üzere ortaklarıyla birlikte çalışmayı sürdüreceği bildirildi.
Huawei'in Kalite, İş Süreçleri ve Enformasyon Teknolojisi Yönetimi Bölümünün Başkanı Tao Cingvın, ABD'nin 2019'da şirkete "ulusal güvenlik" gerekçesiyle ihracat yasağı getirmesiyle eski ERP sistemindeki bağlantıların kesildiğini belirterek, "Bugün gururla duyurmak isterim ki blokajı aştık, hayatta kaldık." dedi.
Şirketin dönüşümlü Yönetim Kurulu Başkanı ve Mali İşler Direktörü Mıng Vancou ise teknolojideki atılımların zanaatkarlık ve deneyim gerektirdiğini dile getirerek, "Ortaklarımızın desteği olmadan MetaERP'i inşa edemezdik. Yenilik ancak açık bir zihinle, başarı ise ancak ortak çalışmayla mümkün olabiliyor." ifadesini kullandı.
Çinli teknoloji devinin adımı, Devlet Başkanı Şi Cinping ve Çin hükümetinin, ABD ile jeopolitik gerilimlerin ve küresel rekabetin arttığı dönemde teknoloji alanında kendi kendine yeterlilik çağrıları yaptığı bir döneme denk geldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.