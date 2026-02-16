Dolar
Dünya

New York Belediyesi, İsrail'e dron tedarik eden şirketi Donanma Tersanesi’nden çıkardı

New York Belediye Başkanı Mamdani'nin göreve başlamasının ardından, İsrail’e sınır gözetleme amaçlı İHA ve dron sağladığı belirtilen Easy Aerial adlı şirketin, belediyeye ait Brooklyn Donanma Tersanesi’ndeki faaliyetlerine son verildiği bildirildi.

Elif Gültekin Karahacıoğlu  | 16.02.2026 - Güncelleme : 16.02.2026
Ankara

New York Post gazetesinin haberine göre, Mamdani yönetiminin göreve gelmesinden yaklaşık altı hafta sonra, sanayi kompleksini yöneten Brooklyn Donanma Tersanesi Geliştirme Şirketi (BNYDC), dron üreticisi Easy Aerial ile kira sözleşmesini uzatmama kararı aldı.

New York Belediye Meclisi üyesi Lincoln Restler, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Şirketin tersaneden ayrıldığı bilgisini paylaşan Restler, BNYDC'nin geçen ay kira sözleşmesini yenilememe konusunda "doğru" karar verdiği değerlendirmesinde bulundu.

Restler, "Bu kamu varlığı, savaş silahlarına dönüştürülen İHA'ları üreten şirketlere alan kiralamamalıdır." ifadesini kullandı.

Easy Aerial'ın başkanı Ivan Stamatovski ve New York Belediyesi sorulara henüz yanıt vermedi.

BNYDC sözcüsü Claire Holmes ise sözleşmenin yenilenmeme sebebinin "operasyonel ve kampüs uyum konularıyla ilgili ticari nedenlerden" kaynaklandığını savundu.

Holmes, "Diğer tüm ev sahipleri gibi, biz de sözleşme şartlarına ve kampüs politikalarına uyum temelinde yenileme kararlarını değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Söz konusu gelişmeler, Mamdani'nin 1 Ocak'ta belediye başkanı olarak yemin etmesinin ardından Belediyedeki yönetim anlayışının değiştiğine işaret ediyor.

Easy Aerial'in faaliyetleri, son dönemde Brooklyn'deki aktivist grupların protestolarına konu olmuştu.

"Demilitarize Brooklyn Navy Yard" adlı grup, şirkete yönelik protesto gösterileri düzenleyerek, İsrail'e teknoloji sağlayan firmaların bölgeden çıkarılmasını talep etmişti.

