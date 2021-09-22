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Ekonomi

Honda Japonya'da çevrim içi araç satan ilk firma olacak

Honda Motor'un Japonya içinde çevrim araç satışı yapacağı, bu satış şeklinin Japonya'da bir ilk olacağı bildirildi.

Ahmet Furkan Mercan   | 22.09.2021
Honda Japonya'da çevrim içi araç satan ilk firma olacak

Tokyo

Kamu yayıncısı NHK'nın firma kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Honda, Japonya içinde yeni satış uygulaması başlatacak.

Buna göre Japon firma, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı müşterilerin yüz yüze iletişimden kaçınma taleplerini dikkate aldı.

Bu kapsamda Honda gelecek ay başında hesaplamalar, kontratlar ve kredi yoklamaları dahil tüm satış prosedürlerini içeren internet sitesi açacak.

Sitede satış hacmi yüksek en iyi modeller yer alacak ve satış kapsam alanı şehir merkezlerinden banliyölere doğru genişletilecek.

Araç teslimatları ise halihazırda yapıldığı üzere, yetkili satış bayilerinde gerçekleştirilecek.

Yeni uygulama yoluyla Japon firma, salgın nedeniyle yaşadığı müşteri kaybını da düşürmeyi planlıyor.

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