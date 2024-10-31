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Ekonomi

Hazine'nin vergi dışı normal gelirleri yılın üçüncü çeyreğinde 8,2 milyar lira oldu

Hazine'nin yılın üçüncü çeyreği itibarıyla vergi dışı normal gelirleri, 8 milyar 216 milyon 461 bin lira olarak hesaplandı.

Mehtap Yılmaz Özdemir  | 31.10.2024 - Güncelleme : 31.10.2024
Hazine'nin vergi dışı normal gelirleri yılın üçüncü çeyreğinde 8,2 milyar lira oldu

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin KİT'ler, kamu sermayeli bankalar ve diğer bazı kuruluşlardan elde edilen çeşitli vergi dışı gelirleri açıkladı.

Buna göre, söz konusu dönemde temettü gelirleri (KİT'ler + MKE AŞ + Türk Telekom + PTT + Diğer İştirakler) 6 milyar 562 milyon 648 bin lira, KİT'lerden elde edilen hasılat payları 1 milyar 652 milyon 926 bin lira, diğer Hazine alacağına dönüşmüş kalemlerden yapılan tahsilatlar 1 milyon 57 bin 804 lira olarak gerçekleşti.

Böylece Hazinenin vergi dışı gelirleri, bu yılın ilk çeyreği itibarıyla, 8 milyar 216 milyon 461 bin lira olarak hesaplandı.

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