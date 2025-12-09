Dolar
Ekonomi

Türkiye'nin demir yolu altyapısının modernizasyonuna 350 milyon avro dış finansman

Türkiye, demir yolu altyapısının bakım ve modernizasyonu için Asya Altyapı Yatırım Bankasından (AAYB) 350 milyon avro finansman sağladı.

09.12.2025
Ankara

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgiye göre Türkiye'nin uygun koşullu dış finansman temin çalışmaları kesintisiz sürüyor.

Son olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından yürütülen "TCDD Demir Yolu Bakım Modernizasyonu Projesi" için finansman temin edildi.

Projenin finansmanı amacıyla AAYB'den 350 milyon avro finansman sağlandı. Bu finansman, demir yolu ağını geliştirmek için yeni hatların inşası, mevcut hatların modernizasyonuyla kontrolü, ölçümü ve bakımı için yüksek kapasiteli yeni makinelerin temininde kullanılacak.

Bu yıl 15 milyar dolar dış finansman sağlandı

Böylece Türkiye'nin 2025 yılında proje finansmanı amacıyla sağladığı dış finansman tutarı 15 milyar doları aştı.

Ülkenin demir yolu altyapısının geliştirilmesi için ulaştırma projelerine sağlanan dış finansman da 5 milyar doların üzerine çıktı.

TCDD kredisiyle birlikte bu yıl Bakanlık aracılığıyla AAYB'den sağlanan finansman tutarı da 800 milyon dolara ulaştı.

"Uluslararası kuruluşlarla yakın işbirliğimiz sürüyor"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ulaşım altyapısını güçlendirerek ticaret, turizm ve bölgesel kalkınmayı desteklediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Demir yolu altyapısının geliştirilmesi, rekabet gücümüzü artıracak, karbon ayak izimizi azaltacak ve AB Sınırda Karbon Düzenlemesi'ne uyumumuzu kolaylaştıracaktır. Ülkemizin rekabet gücünü ve verimliliği artıracak altyapı yatırımlarını desteklerken uluslararası kuruluşlarla yakın işbirliğimizi de sürdürüyoruz. Uluslararası finansal kuruluşların programımıza olan güveni devam ediyor. Bu kapsamda, uygun koşullu dış finansman sağlama çalışmalarımız sürüyor."

