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Ekonomi

Hazine'den altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı

Hazine ve Maliye Bakanlığınca kurumsal yatırımcılara yönelik altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 09.10.2019
Hazine'den altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı

Ankara

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bakanlıkça bugün doğrudan satış yöntemiyle 11 Ekim 2019 valörlü, 9 Ekim 2020 itfa tarihli olarak altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı yapıldı. 

Buna göre, 6 ayda bir yüzde 0,87 kupon ödemeli 3,015 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı altın tahvili ile 6 ayda bir yüzde 0,87 kira ödemeli 12,662 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.


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