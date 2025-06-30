Gelecek 3 aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisi açıklandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, temmuz-eylül döneminde 906,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 1 trilyon 74,3 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.
Ankara
Bakanlık, gelecek 3 aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.
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Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 906,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık 1 trilyon 74,3 milyar liralık iç borçlanma yapacak.
Bakanlığın gelecek 3 aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisinde, temmuzda 316,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık 376,4 milyar liralık, ağustosta 338,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık 399,5 milyar liralık, eylülde 250,9 milyar liralık iç borç servisine karşılık 298,4 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.
Temmuzdaki iç borçlanmanın 167,9 milyar lirasının piyasadan, 180,5 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 28 milyar lirasının kamuya satışlardan, ağustostaki iç borçlanmanın 364,5 milyar lirasının piyasadan, 15 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 20 milyar lirasının kamuya satışlardan, eylüldeki iç borçlanmanın da 262,4 milyar lirasının piyasadan, 16 milyar lirasının doğrudan satışlardan ve 20 milyar lirasının kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.
Bu dönemde 18 tahvil ihalesi düzenlenecek, 4 kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak, 3 hazine bonosu ihraç edilecek.
Temmuzda 373,3 milyar lira, ağustosta 362,8 milyar lira ve eylülde 285,2 milyar lira ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 115,4 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.