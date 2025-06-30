Dolar
39.83
Euro
46.90
Altın
3,296.39
ETH/USDT
2,476.90
BTC/USDT
107,645.00
BIST 100
9,948.51
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor. Adana’nın Kozan ilçesindeki orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.
logo
Ekonomi

Gelecek 3 aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisi açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, temmuz-eylül döneminde 906,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 1 trilyon 74,3 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Mert Davut  | 30.06.2025 - Güncelleme : 30.06.2025
Gelecek 3 aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisi açıklandı

Ankara

Bakanlık, gelecek 3 aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 906,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık 1 trilyon 74,3 milyar liralık iç borçlanma yapacak.

Bakanlığın gelecek 3 aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisinde, temmuzda 316,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık 376,4 milyar liralık, ağustosta 338,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık 399,5 milyar liralık, eylülde 250,9 milyar liralık iç borç servisine karşılık 298,4 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Temmuzdaki iç borçlanmanın 167,9 milyar lirasının piyasadan, 180,5 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 28 milyar lirasının kamuya satışlardan, ağustostaki iç borçlanmanın 364,5 milyar lirasının piyasadan, 15 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 20 milyar lirasının kamuya satışlardan, eylüldeki iç borçlanmanın da 262,4 milyar lirasının piyasadan, 16 milyar lirasının doğrudan satışlardan ve 20 milyar lirasının kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Bu dönemde 18 tahvil ihalesi düzenlenecek, 4 kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak, 3 hazine bonosu ihraç edilecek.

Temmuzda 373,3 milyar lira, ağustosta 362,8 milyar lira ve eylülde 285,2 milyar lira ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 115,4 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Konya, Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 10. şehri oldu
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Hadis alimlerini İstanbul'da buluşturan "Sahih-i Buhari Okumaları"nda 1500 katılımcıya belge verildi
Suriye Vakıflar Bakanı Şükri, Türk öğrencileri eğitim için Şam’a davet etti
İstanbul Valiliğinden kuvvetli rüzgar ile rip akıntısı uyarısı

Benzer haberler

Gelecek 3 aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisi açıklandı

Gelecek 3 aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisi açıklandı

Kamu harcamalarına yapay zeka destekli denetim

Kripto varlıkların transfer işlemleriyle ilgili "limit" ve "zaman sınırı" düzenlemesi yapıldı

Finansal İstikrar Komitesi Toplantısı gerçekleştirildi

Finansal İstikrar Komitesi Toplantısı gerçekleştirildi
DMM'den, kendilerini Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri gibi tanıtan dolandırıcılara karşı uyarı

DMM'den, kendilerini Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri gibi tanıtan dolandırıcılara karşı uyarı
Hazine ve Maliye Bakanlığı 2,5 milyar dolarlık kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2,5 milyar dolarlık kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet