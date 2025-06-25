Dolar
39.73
Euro
46.18
Altın
3,328.59
ETH/USDT
2,420.10
BTC/USDT
106,959.00
BIST 100
9,434.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2,5 milyar dolarlık kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, uluslararası sermaye piyasalarında 2,5 milyar dolarlık kira sertifikası (sukuk) ihraç edildiğini bildirdi.

Mert Davut  | 25.06.2025 - Güncelleme : 25.06.2025
Hazine ve Maliye Bakanlığı 2,5 milyar dolarlık kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ihraç sonucuna ilişkin bilgi verildi.

Uluslararası sermaye piyasalarında kira sertifikası ihraç edildiği belirtilen açıklamada, 5 yıl vadeli ihracın tutarının 2,5 milyar dolar olduğu aktarıldı.

Sertifikanın kira oranının yüzde 6,75, getiri oranının yüzde 6,85 olduğu kaydedilen açıklamada, ihraç tutarının 1 Temmuz'da hesaplara gireceği ifade edildi.

Açıklamada, ihraca 119 yatırımcının, ihraç tutarının 2 katından fazla talep gösterdiğine dikkati çekildi.

Kira sertifikasının yüzde 57'sinin Orta Doğu, yüzde 17'sinin Birleşik Krallık, yüzde 14'ünün ABD, yüzde 7'sinin diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 4'ünün Türkiye ve yüzde 1'inin diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldığı vurgulanan açıklamada, bu kira sertifikasıyla 2025'te uluslararası sermaye piyasalarından 7 milyar dolar tutarında finansman sağlandığı bildirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Irak'ta kalan iki uçağımızı, bir aksilik olmazsa, bugün getireceğiz
İstanbul merkezli 6 ildeki uyuşturucu operasyonları kapsamında 172 şüpheli tutuklandı
İzmir'in Foça ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Kore Savaşı'na tanıklık eden fotoğraflar ve kayıtlar o döneme ışık tutuyor
Bakan Göktaş: Kadınlarla ilgili vizyoner politikaları kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceğiz

Benzer haberler

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2,5 milyar dolarlık kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2,5 milyar dolarlık kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, suç gelirlerinin kripto işlemleriyle aklanmasını yeni hamlelerle önleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı kira sertifikası ihracı için 5 finans kuruluşuna yetki verdi

Kamu hastaneleri ve deprem bölgesindeki eğitim yatırımlarına İKB'den 740 milyon dolarlık yeni finansman

Kamu hastaneleri ve deprem bölgesindeki eğitim yatırımlarına İKB'den 740 milyon dolarlık yeni finansman
Hazine ve Maliye Bakanlığı "vergi affı" iddialarını yalanladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı "vergi affı" iddialarını yalanladı
Vergi İletişim Merkezine yurt dışından gümüş madalya

Vergi İletişim Merkezine yurt dışından gümüş madalya

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet