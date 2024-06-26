Dolar
32.89
Euro
35.16
Altın
2,296.99
ETH/USDT
3,377.50
BTC/USDT
61,539.00
BIST 100
10,576.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türk taraftarlar, Türkiye-Çekya maçının oynanacağı Hamburg kentinde bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. - VTR Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Varşova’da “Türkiye-Polonya-Romanya Üçlü İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı”na katılıyor.
logo
Ekonomi, Yapay zeka

Hazine ve Maliye Bakanlığından "yapay zeka dolandırıcılığına" karşı uyarı:

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Mehmet Şimşek'in yapay zeka tarafından konuşturularak vatandaşlara yatırım tavsiyesi vermiş gibi gösterildiği videoların şikayet sonrasında sosyal medya mecralarından kaldırıldığını bildirdi.

Hülya Ömür Uylaş  | 26.06.2024 - Güncelleme : 26.06.2024
Hazine ve Maliye Bakanlığından "yapay zeka dolandırıcılığına" karşı uyarı:

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "yapay zeka dolandırıcılığının" bugünün en önemli tehlikelerinden biri olduğu vurgulandı.

Kötü niyetli kişilerin yapay zeka yazılımlarını kullanarak gerçek olmayan videolar yayınladığına dikkat çekilen açıklamada, sosyal medya mecralarında tanınan isimlerin video ve görsellerinin kullanılarak istenilen mesajların yapay zeka seslendirmesiyle dolaşıma verildiği kaydedildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hızla yayılan bu dolandırıcılık videolarının sahte olduğunu anlamak oldukça zordur. Mağduriyet yaşanmaması için tüm vatandaşlarımızı her zamankinden daha dikkatli olmaya davet ediyoruz ve bu tür videolara inanarak yatırım yapmamaları konusunda uyarıyoruz. Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in de yapay zeka tarafından konuşturularak vatandaşlarımıza yatırım tavsiyesi vermiş gibi gösterildiği videolar şikayetimizle sosyal medya mecralarından kaldırılmıştır. Ayrıca vatandaşlarımızın yatırım tercihlerine yönelik olarak Sayın Bakanımızın herhangi bir tavsiyesi olmayacağı da aşikardır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Fidan: İsrail’e destek veren ülkeler çok geç olmadan bu tutumlarını gözden geçirmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u ziyaret etti
Kocaeli'de boya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya geldi
Sakarya'nın sahillerinde denize girmek 3 gün süreyle yasaklandı

Benzer haberler

Hazine ve Maliye Bakanlığından "yapay zeka dolandırıcılığına" karşı uyarı

Hazine ve Maliye Bakanlığından "yapay zeka dolandırıcılığına" karşı uyarı

Hazine ve Maliye Bakanlığından bazı özelleştirme işlemlerine ilişkin iddialara yanıt

Hazine ve Maliye Bakanlığı, "makam aracı" ve "çifte maaş" iddialarına yanıt verdi

UYAP 54 kurumla 175 farklı entegrasyonu sağladı

UYAP 54 kurumla 175 farklı entegrasyonu sağladı
Şanlıurfalı çoban ile kek ve lahmacun yiyen koyunu "Gülçin"in gülümseten dostluğu

Şanlıurfalı çoban ile kek ve lahmacun yiyen koyunu "Gülçin"in gülümseten dostluğu
Bahşiş ve motokurye gelirlerine yeni vergi getirilmeyecek, KDV muafiyeti uygulanacak

Bahşiş ve motokurye gelirlerine yeni vergi getirilmeyecek, KDV muafiyeti uygulanacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet