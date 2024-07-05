Dolar
32.71
Euro
35.44
Altın
2,363.00
ETH/USDT
2,882.00
BTC/USDT
54,542.00
BIST 100
10,903.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Mescidi Aksa'da cuma namazı kılınacak. İsrail polisi, cuma namazı kılmak için Mescid-i Aksa’ya gitmek isteyen Filistinlilere kısıtlama getiriyor.
logo
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığından Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'ne uyulmadığı iddialarına yanıt

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mevcut binaların ekonomik ömrünü uzatacak bakım-onarımların yapılmasının hizmetin devamı için gerekli olduğu belirtti.

Cüneyt Kemal Özkök  | 05.07.2024 - Güncelleme : 05.07.2024
Hazine ve Maliye Bakanlığından Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'ne uyulmadığı iddialarına yanıt

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mevcut binaların ekonomik ömrünü uzatacak bakım-onarımların yapılmasının hizmetin devamı için gerekli olduğuna işaret ederek, "Dolayısıyla binaların ömrünü uzatacak bakım-onarım, tasarruf genelgesinin kapsamı dışındadır." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan, Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'ne uyulmadığı iddialarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Bakanlığın bir yandan tasarruf tedbirlerini açıklarken bir yandan da genelgeye uymadığı gibi gerçek dışı haberlerle algı oluşturulmak istendiği bildirilerek, söz konusu Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle tüm kamu kurumlarının kapsama alındığı, birçok alana ilişkin kuralların belirlendiği, uygulanması konusunda kurumlar tarafından gerekli tedbirlerin alındığı ve uygulamanın takip edildiği aktarıldı.

Bakanlıkça oluşturulan bilgi sistemlerine kurumlarca veri girişleri yapıldığına dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Genelgenin temel amacı kamuda verimliliği artırarak tasarruf sağlamaktır. Bu yaklaşımla kamuda deprem riski hariç yeni hizmet binası satın alınması, kiralanması ve yaptırılmasına izin verilmemektedir. Ancak, mevcut binaların ekonomik ömrünü uzatacak bakım-onarımların yapılmasının hizmetin devamı için gerekliliği malumdur ve verimlilik anlayışıyla uyumludur. Dolayısıyla binaların ömrünü uzatacak bakım-onarım, tasarruf genelgesinin kapsamı dışındadır. 1985 yılında faaliyete geçen Bakanlığımızın Dikmen yerleşkesindeki tuvalet ve müştemilat tesisatlarının artık hizmet veremeyecek duruma gelmeleri nedeniyle bakım-onarımının yapılması zorunlu hale gelmiştir. Bu tarz çarpıtma haberlerle tasarruf genelgesi sabote edilmeye çalışılmaktadır. Ancak bilinmelidir ki genelgenin uygulanması, gerek kurumlarımızca gerekse Bakanlığımızca hassasiyetle takip edilmeye devam edilecektir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrasındaki olaylara ilişkin Ali Koç ve Selahattin Baki ifadeye çağrıldı
İç Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı
Batan kargo gemisinin su aldığını fark etmelerine rağmen tedbir almamışlar
MSB'den kamuoyunu yanıltan paylaşımlara ilişkin açıklama
DMM, "gurbetçilerden vatana destek vergisi" alınacağı iddiasını yalanladı

Benzer haberler

Hazine ve Maliye Bakanlığından Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'ne uyulmadığı iddialarına yanıt

Hazine ve Maliye Bakanlığından Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'ne uyulmadığı iddialarına yanıt

Başlangıç aşamasındaki girişimlere 36,4 milyon liralık "melek yatırımcı" desteği

Hazine ve Maliye Bakanlığı, belediyelerle ilgili sunuma ilişkin iddialara yanıt verdi

Fenerbahçe efsanesi Lefter Küçükandonyadis anısına hatıra para basıldı

Fenerbahçe efsanesi Lefter Küçükandonyadis anısına hatıra para basıldı
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Türkiye'nin gri listeden çıkması finansal sistemimize güveni daha da artıracak

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Türkiye'nin gri listeden çıkması finansal sistemimize güveni daha da artıracak
Hazine ve Maliye Bakanlığından "yapay zeka dolandırıcılığına" karşı uyarı

Hazine ve Maliye Bakanlığından "yapay zeka dolandırıcılığına" karşı uyarı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet