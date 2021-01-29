Hazine ve Maliye Bakanlığı: Gıda Komitesi'nde fiyatlar ve 2021 beklentileri ele alındı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gıda Komitesi'nde gıda fiyat gelişmeleri, salgının gıda fiyatlarına etkisi, emtia fiyatları, 2021 beklentilerinin ele alındığını açıkladı.
Ankara
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gıda Komitesi'nde gıda fiyat gelişmeleri, salgının gıda fiyatlarına etkisi, emtia fiyatları, 2021 beklentilerinin ele alındığını açıkladı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Uluslararası arz-talep gelişmeleri ve salgın seyrine göre gıda ürünlerinde son aylarda alınan tedbirlerin fiyatlara etkisi ele alındı. Tarımsal ürün ve gıda piyasasındaki gelişmelerde karar almaya fayda sağlayacak Erken Uyarı Sistemine dair bilgi sunuldu. Gıda Komitesi'nin gıda ve alkolsüz içeceklerde ileriye dönük üretim ve fiyat gelişmelerini öngörmesi için veri tabanlı çalışmalar sürdürülecek.
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