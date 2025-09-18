Dolar
Teknoloji, TEKNOFEST

Tarım teknolojileri alanı ikinci gününde heyetleri ağırladı

TEKNOFEST İstanbul'da "akıllı tarım" teknolojileriyle öne çıkan Tarım Teknolojileri Kümelenmesi (TÜME), ikinci gününde de üst düzey ziyaretçileri ağırladı.

Zeynep Duyar  | 18.09.2025 - Güncelleme : 18.09.2025
Tarım teknolojileri alanı ikinci gününde heyetleri ağırladı Fotoğraf: Muhammed Ali Yiğit/AA

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor.

TÜME'nin akıllı tarım teknolojilerini sergilediği alana vatandaşların yanı sıra savunma, uzay, teknoloji ve siyasetten önemli isimler gelerek son teknolojilere ilişkin bilgi aldı.

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Halid bin Hüseyin el-Biyari ve yanındaki heyetle TÜME'yi ziyaret etti.

Astronot Alper Gezeravcı da alanda yaptığı ziyaretin ardından, sağlıklı atıştırmalıklar, dondurularak kurutulmuş yiyecekler üreten girişimi ziyaret ederek, "astronot yemeği" olarak da tanıtılan ürünler hakkında bilgi aldı.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da ürünleri detaylı şekilde inceleyerek alandaki girişimcilerle görüştü.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank da alanı ziyaret etti.

Varank, ziyaretinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu işi çok başarılı buluyorum ve TEKNOFEST açısından da önemli bir kazanım olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Abdurrahman Akyol ve OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Aksakallı da TÜME'yi de ziyaret edenler arasında yer aldı.

