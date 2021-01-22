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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Belediyelerin vergi gelir paylarından yapılan kesinti oranlarında artış yapılmadı

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, "Belediyelerin borçları için daha önce uygulanan kesinti oranları aynen uygulanmaya devam edilmektedir." denildi.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 22.01.2021
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Belediyelerin vergi gelir paylarından yapılan kesinti oranlarında artış yapılmadı

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bazı basın yayın organlarındaki haberlerin aksine belediyelerin vergi gelir paylarından yapılan kesinti oranlarında herhangi bir artışın söz konusu olmadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "Belediye paylarından yapılan kesinti oranlarının artırıldığı" iddialarına yanıt verildi.

Belediyelerin vergi gelir paylarından yapılan kesinti oranlarında herhangi bir artışın söz konusu olmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun kapsamında borçlu belediyelerin borçlarını yapılandırması imkanı getirilmiştir. Söz konusu kanunun 3'üncü maddesinin 3'üncü fıkrasının 'e' bendinde belediyelerin yapılandırma ve diğer borçları için genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları paylardan kesinti yapılabileceği hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda haber konusu olan Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu kanuna uyum sağlanması hedeflenmekle beraber belediyelerin borçlarına karşılık kesinti işlemlerini belirleyen 2010/238 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın kesinti oranlarını düzenleyen maddelerinde herhangi bir değişiklik olmamaktadır. Belediyelerin borçları için daha önce uygulanan kesinti oranları aynen uygulanmaya devam edilmektedir."

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