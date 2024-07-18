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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Merkez Bankası rezervlerini değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, swap hariç net rezervlerin son 4,5 yılın zirvesinde olduğunu bildirdi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 18.07.2024 - Güncelleme : 18.07.2024
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Merkez Bankası rezervlerini değerlendirdi

Ankara

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabı X'ten Merkez Bankası rezervlerine ilişkin yaptığı paylaşımda, "Swap hariç net rezervler son 4,5 yılın zirvesinde." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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