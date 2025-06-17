Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Enflasyon beklentilerindeki iyileşme devam ediyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dezenflasyon sürecinde kritik öneme sahip enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin devam ettiğini bildirdi.
Ankara
Şimşek, sosyal medya hesabında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) haziran Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını değerlendirdi.
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Programı kararlılıkla uygulamaya devam edeceklerine işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:
"Küresel belirsizliklerin arttığı bu dönemde, jeopolitik gelişmelerin seyrini yakından takip ediyor, ekonomimize olası yansımalarını detaylı olarak değerlendiriyoruz. Dezenflasyon sürecinde kritik öneme sahip enflasyon beklentilerindeki iyileşme devam ediyor. Piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi haziranda geçen yılın aynı ayına göre 7,2 puan gerileyerek yüzde 24,6 oldu. Uyguladığımız bütüncül politikaların sonucu olan beklentilerdeki bu iyileşmenin sürmesi çok önemlidir."
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Küresel belirsizliklerin arttığı bu dönemde, jeopolitik gelişmelerin seyrini yakından takip ediyor, ekonomimize olası yansımalarını detaylı olarak değerlendiriyoruz.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) June 17, 2025
Dezenflasyon sürecinde kritik öneme sahip enflasyon beklentilerindeki iyileşme devam ediyor.
Piyasa… pic.twitter.com/3mzVZZS5WO