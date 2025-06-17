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Ekonomi

Tarım ÜFE mayısta aylık bazda yüzde 0,23 arttı

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE), mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,23, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 28,96 artış gösterdi.

Mehmet Can Toptaş  | 17.06.2025 - Güncelleme : 17.06.2025
Tarım ÜFE mayısta aylık bazda yüzde 0,23 arttı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

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Buna göre endeks, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,23, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 12,56, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 28,96 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 35,21 yükseldi.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişime bakıldığında, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,41 azalış olurken ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 7,85, balık ve diğer balıkçılık ürünleri, su ürünleri, balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 11,95 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 7,2 düşüş görülürken çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 9,38, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,59 artış kayıtlara geçti.

Yıllık değişimin en yüksek gerçekleştiği alt grup yüzde 87,26 artışla tropikal ve subtropikal meyveler oldu. Aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup ise yüzde 14,61 azalışla sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular olarak kaydedildi.

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