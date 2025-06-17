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Ekonomi

Hizmet üretim endeksi nisanda yıllık yüzde 4,5 arttı

Hizmet üretim endeksi, nisanda yıllık bazda yüzde 4,5 artarken, aylık bazda yüzde 0,6 düşüş gösterdi.

Mustafa Çalkaya  | 17.06.2025 - Güncelleme : 17.06.2025
Hizmet üretim endeksi nisanda yıllık yüzde 4,5 arttı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,5 yükseldi.

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Alt sektörler incelendiğinde, yıllık bazda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,3, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 9,2, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 4,4, gayrimenkul hizmetleri yüzde 13, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 3,1, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 11,1 arttı.

Hizmet üretim endeksi, nisanda bir önceki aya göre yüzde 0,6 düşüş gösterdi.

Alt sektörler incelendiğinde, aylık bazda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 2,4, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 4, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 3,3 azalırken, idari ve destek hizmetleri yüzde 2,3, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 4,3 ve gayrimenkul hizmetleri yüzde 5,3 artış kaydetti.

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