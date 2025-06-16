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Ekonomi

TCMB'nin haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 30,35'ten 29,86'ya geriledi.

Mahmut Çil  | 16.06.2025 - Güncelleme : 16.06.2025
TCMB'nin haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı

Istanbul

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 1,77 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,61'e geriledi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi de yüzde 30,35'ten 29,86'ya düştü.

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TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 25,06'dan 24,56'ya inerken, 24 ay sonrası için de yüzde 17,77'den 17,35'e geriledi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 43,6984'den 43,5731'e düşerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 46,6185'ten 47,0352'ye yükseldi.

Bir önceki anket döneminde 19,2 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 18,8 milyar dolara indi. Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 23,8 milyar dolara geriledi.

İlk toplantıda politika faizi beklentisi yüzde 46

Cari yıl için Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 2,9 seviyesinde, gelecek yıl için de yüzde 3,7 düzeyinde sabit kaldı.

TCMB'nin politika faizine ilişkin gelecek ilk toplantı beklentisi yüzde 46, ikinci toplantı beklentisi yüzde 43 ve üçüncü toplantı beklentisi ise yüzde 40,38 oldu.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 29,31 oldu.

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