İnşaat üretim endeksi nisanda yıllık yüzde 9,5 arttı
İnşaat üretim endeksi, nisanda yıllık bazda yüzde 9,5 artış gösterdi.
Ankara
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin inşaat üretim endeksi verilerini açıkladı.
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Buna göre, endeks nisanda yıllık bazda yüzde 9,5 artış kaydetti.
İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde endeks, nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla bina inşaatı sektöründe yüzde 11,6, bina dışı yapıların inşaatında yüzde 1,9 ve özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 7,5 yükseldi.
İnşaat üretim endeksi nisanda aylık bazda ise yüzde 1,6 azaldı.
Endeks, nisanda bina inşaatı sektöründe bir önceki aya göre yüzde 1,9, bina dışı yapıların inşaatında yüzde 1,1, özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 1 azalış gösterdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.