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Ekonomi

Tüketici güven endeksi mayısta aylık bazda yüzde 0,1 arttı

Tüketici güven endeksi, mayısta, aylık bazda yüzde 0,1 artarak 80,51 oldu.

Erhan Cihan Ünal  | 23.05.2024 - Güncelleme : 23.05.2024
Tüketici güven endeksi mayısta aylık bazda yüzde 0,1 arttı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, mayısta, nisan ayına kıyasla yüzde 0,1 arttı. Geçen ay 80,46 olan endeks, bu ay 80,51 oldu.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, nisanda 65 iken mayısta yüzde 0,4 artışla 65,3'e çıktı.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi, nisanda 82,9 iken mayısta yüzde 0,01 azalışla 82,8 olarak tespit edildi.

Geçen ay 78,1 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi, yüzde 0,2 yükselişle bu ay 78,3 olarak kayıtlara geçti.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise nisanda 95,8 iken mayısta yüzde 0,3 azalarak 95,6 oldu.

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