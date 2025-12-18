Dolar
42.73
Euro
50.27
Altın
4,328.64
ETH/USDT
2,846.70
BTC/USDT
87,076.00
BIST 100
11,364.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Türkiye'de trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı 350 bine yaklaştı

Türkiye'de trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı, kasım sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 110 artarak 348 bin 908'e yükseldi.

Mehmet Can Toptaş  | 18.12.2025 - Güncelleme : 18.12.2025
Türkiye'de trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı 350 bine yaklaştı

Ankara

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'de geçen ay trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 17 milyon 218 bin 442 olarak hesaplandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Diğer yakıt türlerine göre karbon emisyonu daha az olan, enerji verimliliği sağlayan ve sessiz çalışarak gürültü kirliliğini azaltmaya yardımcı olan elektrikli araçların sayısı, şarj istasyonlarının da artmasıyla son 10 yılda önemli ölçüde yükseldi.

Söz konusu artışta, Türkiye'nin otomobili Togg'un piyasaya girmesi ve kullanıcı tercihlerinin bu yöne kayması da etkili oldu.

Elektrikli otomobil sayısı 350 bine yaklaştı

Trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı, 2015'te yalnızca 565 iken, Kasım 2024'te 165 bin 898'e, geçen ay itibarıyla da 348 bin 908'e ulaştı. Kasım itibarıyla yıllık bazda artış oranı yaklaşık yüzde 110 olarak kayıtlara geçti.

Kasım sonu itibarıyla elektrikli otomobillerin kayıtlı otomobiller içindeki payı yüzde 2,02 olarak hesaplandı. Kasım 2024 itibarıyla bu oran yüzde 1,02'ydi.

Trafiğe kayıtlı hibrit otomobillerde artış sürüyor

Hibrit türdeki otomobillere ilişkin veriler de ilk kez 2011'de 23 olarak kayıtlara geçti. Trafiğe kayıtlı hibrit otomobillerin sayısı 2019'da 13 bin 877'ye çıkarken, 2023 sonu itibarıyla 222 bin 328, 2024'te de 391 bin 296 olarak hesaplandı.

Bu sayı, kasım itibarıyla 652 bin 752'ye çıktı. Bu türdeki otomobillerin toplam içindeki payı Kasım 2024 sonunda yüzde 2,3 iken, geçen ay yüzde 3,8'e yükseldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına yerleştirmeler için KPSS tercihleri başladı
Konya-İstanbul Hattı'nda 13 milyon yolcu yüksek hızda seyahat etti
Ardahan'da yaşlı ve hasta çiftçiler için mobil tarım sayımı kolaylığı
Kadın cinayeti iddianamesinde "haksız tahrik ve iyi hal hükümleri uygulanmasın" vurgusu
Yüzyılın Konut Projesine başvurular yarın sona eriyor

Benzer haberler

Türkiye'de trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı 350 bine yaklaştı

Türkiye'de trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı 350 bine yaklaştı

DSÖ, mutasyona uğramış H3N2 virüsünde yaşanan artış konusunda uyarıda bulundu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ekonomik verileri görüşecek

Trafiğe kasımda 183 bin 172 aracın kaydı yapıldı

Trafiğe kasımda 183 bin 172 aracın kaydı yapıldı
AB, 2035 yılı için öngördüğü içten yanmalı motor yasağını hafifletiyor

AB, 2035 yılı için öngördüğü içten yanmalı motor yasağını hafifletiyor
Samsun'da 65 yaşındaki kalp hastası hibrit tedaviyle sağlığına kavuştu

Samsun'da 65 yaşındaki kalp hastası hibrit tedaviyle sağlığına kavuştu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet