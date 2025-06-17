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Ekonomi

Elektrikli araç üretiminde geçen yıl Çinliler öne çıktı

Uluslararası Temiz Ulaşım Konseyince (The International Council on Clean Transportation - ICCT), Avrupalı otomobil üreticilerinin geçen yıl Çinli elektrikli otomobil üreticileriyle yarışta zemin kaybettiği bildirildi.

Bahattin Gönültaş  | 17.06.2025 - Güncelleme : 17.06.2025
Elektrikli araç üretiminde geçen yıl Çinliler öne çıktı

Berlin

ICCT, "Küresel Otomobil Üreticileri Derecelendirmesi 2024-2025: Elektrikli araçlara geçişe kim öncülük ediyor?" raporunu yayınladı.

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Buna göre, Çin merkezli otomobil üreticileri geçen yıl sıfır emisyonlu araç (ZEV) pazarında önemli kazanımlar elde ederken, 2024 yılı Avrupa'nın elektrikli otomobil üreticileri için kayıp bir yıl oldu.

Böylece, Avrupalı otomobil üreticileri 2024'te Çinli elektrikli otomobil üreticileriyle elektrikli araçlara geçiş yarışında zemin kaybetti.

Raporda, Çin'in yılda 11 milyondan fazla elektrikli araç sattığı ve bunun da küresel elektrikli araç satışlarının yarısından fazlasına denk geldiği belirtildi.

Çinli üreticilerin ölçek ekonomileri oluşturmak ve teknolojileri geliştirmek için büyük iç pazarlarından yararlandıklarına yer verilen raporda, Çinli üreticilerin şimdi daha geniş küresel pazarlarda kazanımlar elde ettikleri aktarıldı.

Raporda, "Çin merkezli otomobil üreticileri, ZEV sınıfı kapsamındaki en üst 5 pozisyonda ve elektrikli araç satış payında en üst 6 pozisyondan 5'inde yer aldı." ifadeleri yer aldı.

21 elektrikli araç üreticisinin incelendiği ICCT raporunda, Çinli üreticilerin istikrarlı ilerlemesinin elektrifikasyona erken ve sürekli yatırım yapmanın uzun vadeli stratejik faydalarını gösterdiği belirtildi.

ABD ve Avrupa Birliği'ndeki (AB) otomobil üreticilerinin giderek belirsizleşen düzenleyici ortamlarda gezinirken teknolojik olarak yetişmek gibi ikili zorluklarla karşı karşıya kaldığı raporda aktarıldı.

Tesla liderliğini korudu

Raporda, Tesla'nın son dönemdeki satışlarındaki düşüşlere rağmen elektrikli otomobil üreticileri arasında küresel liderliğini koruduğu, ancak BYD ve Geely gibi Çinli üreticilerin arayı kapattığı bildirildi.

Söz konusu raporda, Alman üreticilerin küresel liderlikte düşüşte olması dikkati çekerek, Alman lüks otomobil üreticisi BMW'nin geçen yıl üçüncü sıradayken bu yıl beşinci sıraya, Mercedes-Benz'in dördüncü sıradan yedinci sıraya gerilediği, Volkswagen'in ise sekizinci sıradaki yerini koruduğu aktarıldı.

Konuya ilişkin görüşlerine yer verilen ICCT Üst Yöneticisi Drew Kodjak, Çin merkezli otomobil üreticilerinin küresel çapta genişledikçe, diğer önde gelen küresel üreticilerin de kendi geçişlerini hızlandırmaları ya da rekabet zeminlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalmaları yönünde acil baskıyla karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

Kodjak, "Çin'deki elektrikli araç pazarının hızlı gelişimi, buradaki şirketler için teknolojik ve üretim avantajları oluşturdu. Daha geniş anlamda küresel otomobil endüstrisi için bu artık sadece gelecekteki hedeflere ulaşmakla ilgili değil, aynı zamanda büyüyen pazarda bugün rekabetçi kalabilmekle de ilgili." yorumunu yaptı.

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