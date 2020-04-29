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Dünya, Koronavirüs

Çin'de salgın nedeniyle ertelenen Ulusal Halk Kongresi toplantısı gelecek ay yapılacak

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen yıllık Ulusal Halk Kongresi toplantısının mayıs ayında yapılacağı bildirildi.

Emre Aytekin   | 29.04.2020
Çin'de salgın nedeniyle ertelenen Ulusal Halk Kongresi toplantısı gelecek ay yapılacak

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Çin resmi haber ajansı Xinhua'da yer alan habere göre, Ulusal Halk Kongresi Merkez Komitesi, ülkenin farklı bölgelerinden 3 bin temsilcinin 22 Mayıs'ta Pekin'de toplanmasına karar verdi.

Olağan koşullarda mart ayında yapılan iki haftalık yıllık toplantı, bu yıl Kovid-19 salgını kapsamında uygulanan karantina tedbirleri ve yurt içi ulaşım kısıtlamaları nedeniyle ertelenmişti.

Toplantının nasıl icra edileceğine dair detaylı bilgi verilmezken, Kongre'nin toplanması ülkede hayatın normale dönmeye başlayacağının işareti olarak yorumlanıyor.

Son 24 saatte 22 yeni vaka

Öte yandan Ulusal Sağlık Komisyonu, ülkede son 24 saatte 22 yeni vaka kaydedildiğini bildirdi. Vakaların 21'i yurt dışından gelen kişilerde görülürken, ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinde yurt içi kaynaklı 1 vakaya rastlandı. Kovid-19 nedeniyle can kaybı görülmedi.

Ülkede önceki gün 3'ü yurt dışı kaynaklı 6'ı yeni vaka görülmüş, can kaybı yaşanmamıştı.

Çin'de 2019 Aralık'ta ortaya çıkan salgında 82 bin 858 vaka kayda geçerken, 4 bin 633 kişi hayatını kaybetti.

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