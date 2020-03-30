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Dünya, Koronavirüs

Avrupa'daki koronavirüs önlemleri sayesinde on binlerce kişi kurtulmuş olabilir

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Avrupa'ya yayılmasını yavaşlatmak ve bastırmak için uygulamaya konan sosyal mesafe tedbirlerinin 120 bine kadar muhtemel ölümü önlemiş olabileceği belirtildi.

Hasan Esen   | 30.03.2020
Avrupa'daki koronavirüs önlemleri sayesinde on binlerce kişi kurtulmuş olabilir

Londra


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İngiltere'de hükümetin kontrollü salgın stratejisinin yüz binlerce kişinin ölümüne neden olacağını ortaya koyarak hükümetin politikasını değiştiren Imperial College, 11 Avrupa ülkesinde okulların kapatılması ve ülke çapında karantina gibi önlemlerin muhtemel etkilerini ele alan bir rapor yayımladı. 

Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, İngiltere, İsveç, İsviçre, İspanya, İtalya ve Norveç'i kapsayan araştırmaya göre, bu önlemler sayesinde 21 bin ile 120 bin arasında ölümün önüne geçilmiş olabilir.

Imperial College öğretim üyelerinden Prof. Axel Gandy, yaptığı değerlendirmede, "Bulgularımız sosyal mesafe veya karantina gibi önlemlerin zaten çok sayıda hayat kurtardığını ve hayat kurtarmaya devam edeceğini gösteriyor." dedi.

Salgının etkisinin büyüklüğüne işaret eden Gandy, "Ancak müdahaleler olmasa çok daha kötü olurdu. Önlemleri uygulamada tutmak, salgını kontrol etmek açısından çok önemli." ifadesini kullandı.

Raporun yazarlarından Dr. Samir Bhatt ise "Çok sayıda canın kurtarıldığına inanıyoruz. Bununla birlikte salgını tam olarak kontrol altına almayı başarabildiğimizi söyleyemeyiz. Ayrıca önümüzdeki haftalarda daha katı kararların alınması gerekip gerekmediğini söylemek için de çok erken." değerlendirmesinde bulundu.

Raporda, 28 Mart'a kadar bu 11 ülkede 7-43 milyon arasında insana koronavirüs bulaşmış olabileceği tahmininde de bulunuldu.

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