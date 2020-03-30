Esed rejimi, Suriye'de Kovid-19 kaynaklı ikinci ölümün yaşandığını açıkladı
Beşşar Esed rejimi, Suriye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı ölenlerin sayısının ikiye yükseldiğini duyurdu.
Ankara
Esed rejiminin sağlık bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle ikinci ölümün gerçekleştiği kaydedildi.
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- BİLMENİZ GEREKENLER: Koronavirüs hakkında Sağlık Bakanlığının bilgilendirmeleri
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- SON DURUM NE: Anlık koronavirüs yayılma haritası
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu
- DÜNYADA ANLIK DURUM: Dünya haritası üzerinde son veriler
- ŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması
Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, gün içinde yaptığı açıklamada, "Bu sabah itibarıyla Suriye'de 1'i ölen 10 Kovid-19 vakası var ve bu buz dağının görünen kısmı.'' değerlendirmesinde bulunmuştu.
Esed rejimi, dün ülkede yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölümü açıklamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.