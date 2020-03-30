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Koronavirüs

Esed rejimi, Suriye'de Kovid-19 kaynaklı ikinci ölümün yaşandığını açıkladı

Beşşar Esed rejimi, Suriye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı ölenlerin sayısının ikiye yükseldiğini duyurdu.

Adham Kako   | 30.03.2020
Esed rejimi, Suriye'de Kovid-19 kaynaklı ikinci ölümün yaşandığını açıkladı

Ankara

Esed rejiminin sağlık bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle ikinci ölümün gerçekleştiği kaydedildi.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, gün içinde yaptığı açıklamada, "Bu sabah itibarıyla Suriye'de 1'i ölen 10 Kovid-19 vakası var ve bu buz dağının görünen kısmı.'' değerlendirmesinde bulunmuştu.

Esed rejimi, dün ülkede yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölümü açıklamıştı.

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