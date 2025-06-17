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Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,06 yükselişle 9.355,81 puandan başladı.

Ali Canberk Özbuğutu  | 17.06.2025 - Güncelleme : 17.06.2025
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,41 değer kazanarak 9.350,01 puandan tamamladı.

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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,80 puan ve yüzde 0,06 artışla 9.355,81 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,03, holding endeksi yüzde 0,11 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,70 ile spor, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,71 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilimlerin uzun bir zamana yayılabileceği beklentisi ve enerji arz endişeleriyle karışık bir seyir öne çıkıyor.

Analistler, bugün Almanya ve Avro Bölgesi'nde Zew ekonomik güven endeksi ile ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.500 seviyelerinin direnç, 9.300 ve 9.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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